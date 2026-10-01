Antico percorso di fede dell’Alta Brianza: gli appuntamenti di ottobre

Sabato 3 ottobre la presentazione delle opere della call “7 SANTI PER 7 CHIESE”,

Domenica 4 le aperture dei siti religiosi

OGGIONO – L’autunno porta nuove iniziative per valorizzare i luoghi religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza. Nel mese di ottobre tornano infatti le aperture delle chiese coinvolte nel progetto, insieme a eventi culturali e iniziative pensate per avvicinare il pubblico alla storia e al patrimonio artistico del territorio.

Il progetto è realizzato con il cofinanziamento del Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.

Il primo appuntamento è in programma sabato 3 ottobre alle 10.30, nella Sala Consiliare di Oggiono, dove verranno presentate in anteprima le nuove opere realizzate nell’ambito della Call for young artist “7 SANTI PER 7 CHIESE”. L’iniziativa ha coinvolto sei giovani artisti del territorio e non solo, invitandoli a rileggere e reinterpretare la storia dei santi patroni delle chiese interessate dal progetto.

Il risultato è una serie di sette installazioni, realizzate utilizzando tecniche differenti: dalla biografia alla composizione floreale, dalla pittura al bassorilievo. Gli artisti saranno presenti all’incontro del 3 ottobre per raccontare la genesi delle proprie opere e confrontarsi con i presenti e con i giornalisti.

Le chiese del progetto saranno poi aperte al pubblico domenica 4 ottobre, anche nell’ambito dell’iniziativa Ville Aperte in Brianza.

A Castello Brianza, la chiesa di San Lorenzo di Brianzola sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, a cura dell’Associazione Pro Chiesa Brianzola.

A Ello, la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo sarà aperta negli stessi orari, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Durante la giornata saranno disponibili anche visite guidate curate dai volontari dell’associazione Chiesa SS. Giacomo e Filippo.

Sempre domenica 4 ottobre sarà possibile visitare la chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza, aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 a cura dell’associazione Amici di San Giorgio.

Le aperture coinvolgeranno anche Oggiono, dove la chiesa di San Lorenzo sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, a cura della Pro Loco Oggiono.

Proprio nella chiesa di San Lorenzo, alle 15.30, è inoltre previsto lo spettacolo musicale “Sulle Orme di San Francesco”, con l’organista Paola Moro, il soprano Cristina e la lettrice Nicoletta Moro. L’iniziativa è organizzata in occasione della festività del santo e prevede un ingresso a offerta libera, fino a esaurimento dei posti. Il ricavato sarà interamente destinato alla realizzazione del progetto Antico percorso di Fede – Arte 2025/27.

Sempre ad Oggiono, la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti domenica 4 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Nel pomeriggio, alle 15:00 si terrà una visita guidata al MUD (Museo Urbano Diffuso), un percorso nel centro storico alla scoperta delle opere del pittore Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci, compreso il Polittico conservato nella chiesa parrocchiale e appena restaurato. Il ritrovo è presso Battistero di Oggiono, con necessaria prenotazione chiamando il n° 340 5965891.

Domenica 4 ottobre, infine, ci sarà a Dolzago un’apertura straordinaria della chiesa di S. Alessandro in Cavonio, con visite guidate alle ore 15:00 e alle ore 16.30 a cura dei volontari della parrocchia.

Durante le aperture domenicali sarà inoltre possibile partecipare all’Escape Tour “Alla ricerca del Diamante Rosa”, un percorso multimediale che combina enigmi da risolvere e storie antiche da riscoprire. Il tour può essere completato anche nell’arco di più giornate e può prendere il via da una qualsiasi delle cinque chiese aderenti all’iniziativa: San Lorenzo di Brianzola, Santi Giacomo e Filippo di Ello, San Giorgio di Annone, San Lorenzo di Oggiono e il Battistero di San Giovanni Battista di Oggiono.

Con un contributo a partire da 5 euro, destinato a sostenere il progetto, i partecipanti riceveranno un piccolo kit composto da una mappa e da carte narranti, utili per risolvere il mistero legato alla storia del contadino Giacomo.

Il calendario delle iniziative proseguirà poi domenica 25 ottobre, quando la rete del progetto sarà presente al Fierone di Oggiono per far conoscere l’Antico percorso di fede e raccogliere fondi a sostegno delle attività realizzate.

Per informazioni sull’Escape Tour è possibile consultare il sito di ARCAO.