Aperture ed eventi ad agosto nei siti del Percorso di fede dell’Alta Brianza

Proseguono le aperture straordinarie e le visite guidate nei siti religiosi del territorio

Dalle escape room alle dimore storiche: il calendario estivo tra fede, arte e letteratura

OGGIONO – Anche ad agosto continuano le iniziative di valorizzazione degli importanti siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza, realizzate bambinello del progetto cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.

Domenica 2 agosto, a Castello Brianza, la chiesa di San Lorenzo di Brianzola sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 a cura dell’Ass. Pro Chiesa Brianzola.

A Ello la chiesa dei SS Giacomo e Filippo sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30, con visite guidate curate dai volontari dell’associazione Chiesa SS. Giacomo e Filippo. Aperta anche la chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 a cura dell’associazione Amici di San Giorgio.

Le aperture continuano anche a Oggiono, dove la Chiesa di San Lorenzo sarà aperta dalle 10:00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 17:30 a cura di Pro Loco Oggiono. Inoltre, in occasione del patrono San Lorenzo, la chiesa sarà aperta anche lunedì 10 agosto per una Santa Messa alle 10:00.

Sempre ad Oggiono, la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Alle 17:00 si terrà una visita guidata al MUD (Museo Urbano Diffuso), un percorso nel centro storico alla scoperta delle opere del pittore Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci, compreso il Polittico conservato nella chiesa parrocchiale e appena restaurato. Il ritrovo è presso Battistero di Oggiono, con necessaria prenotazione chiamando il n° 340 5965891.

A Dolzago, infine, ci sarà un’apertura straordinaria della chiesa di S. Alessandro in Cavonio, con visite guidate alle ore 15:00 e alle ore 16.30 a cura dei volontari della parrocchia. Mercoledì 26 agosto, ci sarà anche la Santa messa alle 20:30 in onore del patrono Sant’alessandro, con il tradizionale incendio del “pallone” dei martiri. Per aggiungere la chiesa si consiglia di lasciare l’auto al parcheggio del ponte di Cogoredo, salire a piedi dalla scalinata che conduce direttamente alla chiesa e scendere dalla strada.

Apertura Escape Tour Multimediale: domenica 2 agosto

Anche domenica 2 agosto si potrà giocare al nuovo escape tour Alla ricerca del Diamante Rosa, inaugurato a inizio luglio. Un percorso multimediale, tra antiche leggende e verità da scoprire; che attraversa cinque chiese dell’Antico percorso di fede:

San Lorenzo di Brianzola,

Santi Giacomo e Filippo di Ello,

San Giorgio di Annone,

San Lorenzo di Oggiono

Battistero di San Giovanni Battista di Oggiono

È possibile inoltre partire da una qualsiasi delle chiese coinvolte e completare il percorso in più giornate. Con un contributo di 5 euro a sostegno del progetto. Si riceve infatti un piccolo kit con una mappa e delle carte narranti per risolvere il mistero legato alla storia del contadino Giacomo. Per maggiori informazioni: https://www.arcao.it/escape-tour.

Visita guidata a Villa Manzoni: sabato 22 agosto

Un sabato pomeriggio per conoscere la vita e le opere di uno dei padri della letteratura italiana. Sabato 22 agosto si terrà una visita guidata a Villa Manzoni di Lecco. La casa d’infanzia dell’autore dei Promessi sposi, da pochi mesi riaperta al pubblico dopo una ristrutturazione; è pronta ad accogliere un gruppo di massimo 25 partecipanti guidati da Luigia Maggioni: guida turistica abilitata delle province di Lecco, Como, Monza e Brianza.

Il ritrovo è fissato alle 14:45 in via Don Guanella, 1 (vicino all’ingresso della villa) per il quale si chiede la massima puntualità. La visita inizierà alle 15:00. La prenotazione è obbligatoria entro il 15 agosto: luigia.maggioni@gmail.com – 347.9239672 (orari serali)

La quota di partecipazione, che si potrà versare in loco direttamente alla guida, è di 15 euro. Quota comprensiva del biglietto d’ingresso a tariffa ridotta per gruppo a 4 euro anziché 6 euro. La parte rimanente della quota sarà devoluta a sostegno del progetto Antico percorso di fede – arte 205/2027.