Applausi e riflessioni con “From Medea”, spettacolo che apre il Festival città di Merate

La kermesse prosegue venerdì con il secondo appuntamento di OltreFestival

Domenica 27 ottobre si torna invece in Auditorium con il secondo spettacolo in concorso al Festival teatrale Città di Merate

MERATE – Hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico trascinandolo dentro un dramma vissuto con intensità e forza. Ha colto nel segno, facendo riflettere, lo spettacolo “From Medea” portato in scena sabato sera all’Auditorium Spezzaferri dalla Compagnia Incontri di Portici (Napoli). La compagnia, già vincitrice dell’edizione 2017 del Festival nazionale di teatro Città di Merate, ha aperto l’edizione 2019 della kermesse promossa da Ronzinante. Uno spettacolo non facile, dove quattro donne condannate per avere ucciso i propri figli, convivendo nella stessa cella, mettono a nudo le loro emozioni, i loro dolori, le loro piccole gioie e i loro conflitti.

Il dramma di Medea

Sul palco Valeria Pone, Paola Russo, Marina Rungi e Marianna Donato, coadiuvate dalla regista Ramona Di Martino, anch’essa sul palco ma in secondo piano, hanno affrontato con bravura e trasporto una tematica molto forte, trasmettendo estrema delicatezza e pudore, riuscendo a condurre totalmente dentro la storia le tante persone presenti in Auditorium. Un pubblico attento e partecipe che ha molto apprezzato la pièce teatrale come dimostrano i commenti rilasciati al termine dello spettacolo: “Tematica straziante, interpretazione da 10 e lode”; “Perfetto in tutto, dalla recitazione alla scenografia”; “Un’interpretazione che porta assolutamente dentro la storia vissuta da queste donne”.

Un Festival apprezzato

Soddisfatti anche gli organizzatori: “Siamo consapevoli che presentare spettacoli che trattano argomenti così spinosi e difficili da concepire, sia una scelta che, dalle nostre parti, per come spesso è ancora inteso il teatro dove ci si aspetta soprattutto di ridere, non sempre premi come numero di presenze. Ma il nostro scopo è proprio quello di dare una rappresentazione il più completa possibile del panorama teatrale italiano, sia in termini di genere che di argomenti. Il fatto di avere comunque una media di presenze attorno ai 180 spettatori dimostra che la strada che abbiamo intrapreso dal 2016 sia quella giusta. Inoltre con i prossimi spettacoli assicuriamo che desteremo curiosità, tensione e anche tante risate”.

Tutto esaurito per il secondo spettacolo di OltreFestival

Il Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate” proseguirà quindi venerdì 18 ottobre alle 21 con il secondo appuntamento di OltreFestival: la sede di Ronzinante Teatro in Via Vittorio Veneto a Merate (Novate) ospiterà i “Mattattori” di Buguggiate con “Coppia Aperta, quasi spalancata” tragicomica storia di una coppia di coniugi che fu scritta e interpretata da due grandi attori della storia del teatro, ovvero Dario Fo e Franca Rame. Lo spettacolo è già tutto esaurito.

Il 27 ottobre in Auditorium “Il Gioco”

Per quanto riguarda invece il Festiva vero e proprio bisognerà invece attendere domenica 27 ottobre alle 17.30, quando sul palco dell’Auditorium Comunale salirà la compagnia pugliese Calandra Teatro di Tuglie (Lecce) con “Il Gioco” un tesissimo thriller, atto unico, tratto dal famoso autore svizzero Friedrich Dürrenmatt: quattro amici, funzionari di giustizia, popolano questa casa ogni sera, ‘giocando’ a fare un tribunale diverso dal loro lavoro di ogni giorno. E qui comincia un gioco, divertente e allegro, con Alfredo, ospite di pasaggio, che accetta di fare l’imputato. Per prenotare e avere informazioni sul programma si potrà contattare il numero 335.5254536, oppure info@ronzinante.org