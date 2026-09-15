“Aria di Cinema”, a Mandello l’Opera incontra il Cinema il 16 settembre

La Fondazione Ercole Carcano ospita il primo appuntamento autunnale di “Soundtrack – Musica e Cinema”

Appuntamento mercoledì 16 settembre alle 20.45

MANDELLO DEL LARIO – Sarà Mandello del Lario a ospitare il primo appuntamento autunnale del progetto “Soundtrack – Musica e Cinema”, nato durante l’estate nell’ambito del Festival di Bellagio e del Lago di Como e ora pronto a proseguire con una serie di concerti sulle sponde del Lario.

Mercoledì 16 settembre, alle 20.45, la Fondazione Ercole Carcano accoglierà “Aria di Cinema – …quando l’Opera incontra il Cinema”, concerto che mette in dialogo la tradizione del melodramma con la musica cinematografica. L’evento è patrocinato dal Comune di Mandello del Lario e rientra nella rassegna Lecco Classica, sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Sul palco saranno protagonisti il soprano Ilaria Torciani e il tenore Alessandro Mundula, accompagnati al pianoforte da Alessandro Calcagnile.

Il programma unirà alcune tra le pagine più celebri del repertorio operistico, da “Nessun dorma” a “E lucevan le stelle”, passando per “Vesti la giubba” e “O mio babbino caro”, a melodie che il cinema ha contribuito a rendere ancora più familiari.

Il legame tra opera e grande schermo sarà al centro del concerto anche attraverso alcune delle pellicole nelle quali celebri arie liriche sono entrate nell’immaginario cinematografico. Tra queste vengono citati Il padrino, Philadelphia, Pretty Woman, Match Point e The Untouchables – Gli intoccabili: opere nelle quali la musica lirica contribuisce alla costruzione dell’atmosfera, della tensione e dell’emozione.

“Aria di Cinema” proporrà così un percorso tra palcoscenico e grande schermo, mostrando come voce e musica possano evocare immagini, raccontare storie e amplificare le emozioni. Un appuntamento rivolto agli appassionati di Opera, Cinema e grande musica, ma anche a chi desidera riscoprire la forza evocativa di melodie conosciute e amate.

Il programma completo resterà una sorpresa: saranno gli spettatori, nel corso della serata, a scoprire progressivamente le pagine musicali proposte.

L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre, alle 20.45, alla Fondazione Ercole Carcano di Mandello del Lario. Ad esibirsi saranno Ilaria Torciani, soprano, Alessandro Mundula, tenore, e Alessandro Calcagnile, pianoforte.