“Armonie dall’alto”, uno speciale concerto sul campanile di Lecco

Protagonisti i violoncellisti Christian Baracco e Francesca Bosisio

Sabato 1° marzo i visitatori, mentre saliranno, saranno accompagnati dalle note della musica dal vivo

LECCO – In arrivo un concerto speciale sul Campanile di Lecco. Sabato 1° marzo, i visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica con il concerto “Armonie dall’alto”, durante il quale, mentre saliranno, saranno accompagnati da un concerto dal vivo.

Il concerto sarà eseguito dai violoncellisti Christian Barraco, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, e Francesca Bosisio, violoncellista lecchese che ha collaborato con diverse orchestre in tutta Italia. Il programma prevede brani di Boccherini, Casals, Costanzi, Dotzauer, Piatti e Popper.

L’iniziativa, concepita per valorizzare il patrimonio artistico e culturale lecchese, è organizzata nell’ambito del progetto “Circondati dalla Bellezza” dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario, dalla Cooperativa Eliante e dall’Associazione Luce Nascosta, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e Lario Reti Holding.

L’apertura straordinaria del campanile prevede salite ogni 20 minuti a partire dalle 14.30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito: www.campaniledilecco.it

CHRISTIAN BARRACO

Christian Barraco, violoncellista nato a Palermo nel 2001, si è formato con maestri di rilievo come Giovanni Sollima, Alain Meunier, KristiCurb, Luca Fiorentini e Damiano Scarpa, laureandosi con lode e menzione d’onore. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si è esibito come solista e in ensemble in prestigiosi teatri italiani, collaborando anche con l’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti e partecipando a tournée in Russia e Libano. Attualmente frequenta il biennio di violoncello sotto la guida di Damiano Scarpa e il corso di Alto Perfezionamento all’accademia di Santa Cecilia a Roma con Giovanni Sollima.

FRANCESCA BOSISIO

Francesca Bosisio, violoncellista nata a Lecco nel 2000, ha studiato con Marco Testori, Marcella Schiavelli, Christian Bellisario, Stefano Cerrato e Damiano Scarpa con il quale sta terminando il biennio di violoncello presso il Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto. Ha partecipato a masterclass con Christoph Coin, Antoaneta Emanuilova, Gabriele Geminiani, Matias de Oliveira Pinto, Quartetto Indaco e Andrei Harabagiu. Ha collaborato con varie orchestre sul suolo italiano, quali l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, l’Orchestra Vivaldi, l’Orchestra Sinfonica di Savona e l’Orchestra Filarmonia Veneta con le quali ha avuto l’occasione di lavorare con direttore e solisti di fama internazionale quali Roberto Abbado, Pedro Amaral, Alessandro Cadario, Yoichi Sugijama e Emmanuel Pahud.