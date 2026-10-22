“Armonie di libertà”, a Sirone un pomeriggio dedicato alla Costituzione

Conferenza di Daniele Frisco e letture musicali di Filippo Ughi e Marco Pagani

Domenica 25 ottobre alle 16.30 al Teatro San Carlo

SIRONE – La storia della Costituzione italiana incontra il teatro, le letture e la musica per celebrare gli ottant’anni della Repubblica. È questo il filo conduttore del prossimo appuntamento di “Armonie di libertà”, la rassegna organizzata dal Consorzio Brianteo Villa Greppi per ricordare una ricorrenza centrale nella storia del Paese. Il primo evento è in programma domenica 25 ottobre, dalle 16.30, al Teatro San Carlo di Sirone, con un pomeriggio articolato in due momenti, pensati per accompagnare il pubblico dalle radici storiche della Carta costituzionale alla riscoperta dei suoi principi attraverso le arti.

Ad aprire l’iniziativa sarà la conferenza “Radici e genesi della Costituzione italiana”, curata da Daniele Frisco, referente storico del Consorzio. L’intervento ripercorrerà le tappe che hanno portato alla nascita della Costituzione, partendo dall’eredità del Risorgimento, passando per la Resistenza e arrivando al contributo delle madri costituenti.

Al centro dell’approfondimento anche il confronto tra forze politiche con orientamenti differenti, capaci di trovare una sintesi nella stesura della Carta fondamentale. La conferenza si soffermerà inoltre sulle caratteristiche del testo costituzionale e sulle questioni legate alla sua concreta attuazione nel corso del tempo.

Dalla ricostruzione storica si passerà poi al linguaggio del teatro e della musica con “I sogni del mattino”, un percorso di letture ad alta voce accompagnate da musica dal vivo e dedicato ai principi fondamentali della Costituzione.

Protagonisti saranno l’attore Filippo Ughi e il chitarrista Marco Pagani, chiamati a intrecciare parole e note per restituire al pubblico il significato dei valori su cui si fonda la Carta. Una proposta che affianca all’approfondimento storico una dimensione artistica, con l’intento di avvicinare i partecipanti ai principi costituzionali attraverso un’esperienza di ascolto e condivisione.

La rassegna “Armonie di libertà” proseguirà domenica 29 novembre, alle 16.30, negli spazi di Villa Greppi, a Monticello Brianza, con un secondo appuntamento che ne segnerà anche la conclusione.

In apertura è prevista la conferenza di Daniele Frisco “Italia 1943-1946: nascita di una repubblica”, dedicata al passaggio storico che portò alla nascita della Repubblica italiana. A seguire, spazio alla musica corale con “Canto a las mujeres”, spettacolo affidato al coro femminile Wildflowers.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Regione Lombardia. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Per informazioni è possibile contattare il Consorzio Brianteo Villa Greppi all’indirizzo email attivitaculturali@villagreppi.it, telefonare allo 039 9207160 oppure consultare il sito www.villagreppi.it. Gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili anche sui canali social Facebook e Instagram dell’ente, @consorziobrianteovillagreppi.