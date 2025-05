Arriva il Barzanò Book Festival: una settimana dedicata a libri e letture in tutte le forme

Il programma si articola in più di 30 eventi per persone di ogni età, provenienza e formazione

“La nuova edizione del Barzanò Book Festival si presenta più ricca e matura delle precedenti”

BARZANO’ – Anche il Comune di Barzanò partecipa all’iniziativa nazionale “Il maggio dei libri” e organizza la terza edizione di “Barzanò Book Festival“: una settimana di inziative, dal 18 al 25 Maggio, dedicate al libro, alla lettura e alla narrazione diffuse sul territorio comununale. Le varie iniziative coinvolgono diverse realtà locali con eventi mirati e pensati su misura per ogni utenza.

Il programma si articola in una trentina di eventi, diversificati e finalizzati a coinvolgere persone delle più svariate provenienze, età, formazioni, coinvolte in un unico momento di interesse per la lettura e il racconto. Il festival propone infatti attività che coinvolgono i libri e la lettura in molte e svariate declinazioni, come ad esempio con la Curiosity Night di Riccardo Cogliati, il quiz show culturale a squadre in programma per Lunedì 19 oppure il workshop di spille realizzate a mano usando vecchi libri previsto per Sabato 17. Per il programma completo degli eventi si rimanda alle locandine a questi link.

Due mostre fotografiche arricchiscono il programma: “Volti di scrittori” di Roberto Gandola e “Luoghi di lettura” di Fabrizio Galli. Per tutto il mese di maggio, è inoltre in corso il progetto social “Abitare con i libri“: ogni giorno alle 18.00, sui profili Instagram e Facebook della Biblioteca di Barzanò vengono pubblicate le foto dei libri nelle case e negli spazi di lavoro inviate da tutta Italia e dal mondo, da chiunque voglia aderire alla campagna, pensata per valorizzare un patrimonio vastissimo e spesso poco visibile.

Infine il Maggio del libri e la terza edizione di Barzanò Book Festival, terranno a battesimo un ulteriore nuovo progetto proposto dalla Commissione Cultura: “Questo libro è per te“. Volumi nuovi di ogni argomento, saranno consegnati alle strutture alberghiere e ai B&B di Barzanò, per essere lasciati a disposizione degli ospiti, che potranno così scoprire nuovi autori e spunti di lettura, e portarli anche con loro al momento della ripartenza.

“La nuova edizione del Barzanò Book Festival si presenta più ricca e matura delle precedenti – commenta il sindaco, Gualtiero Chiricò – E’ una manifestazione in crescita, alla quale la nostra Amministrazione crede molto e che rientra a pieno titolo nel novero di quelle iniziative legate alla diffusione della lettura. Ringrazio i componenti della Commissione Cultura, la Presidente e tutte le associazioni e realtà che, collaborando, garantiscono lo svolgimento del nostro festival del libro. Invito tutti, lettori e non, a partecipare agli eventi in programma: sicuramente potranno apprezzarne i contenuti”.