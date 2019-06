Arriva il Lecco Jazz Festival: “Un’esplosione di musica in città”

Presentata la 4^ edizione del Lecco Jazz Festival

Concerti gratuiti in piazza, un’esplosione di musica in città

LECCO – “Un festival atteso: per questa quarta edizione proponiamo una nuova versione della rassegna, che si caratterizzerà per la presenza di giovani artisti internazionali, proprio con la volontà di valorizzare il talento dei giovani musicisti. Ospite d’eccezione sarà il jazzista di fama internazionale Paolo Fresu, che per tanti anni ha suonato al Festival Jazz di Mandello del Lario e che quest’anno ritorna nel nostro territorio, nella piazza principale della città di Lecco”.

L’assessore alla cultura del comune di Lecco Simona Piazza ha presentato la 4^ edizione del Lecco Jazz Festival, la rassegna di musica jazz ospitata sul palco di piazza Garibaldi a Lecco, che proporrà quattro concerti a ingresso libero, più eventi collaterali che coinvolgeranno tutti gli angoli della città.

Lecco Jazz Festival, Lecco Jazz Off Festival, incontri, workshop e attività, guide all’ascolto e

aperitivi in jazz a Villa Gomez curate dal Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”. Tutte

occasioni per portare in città la musica in modo differente – ha continuato Simona Piazza -. Accanto alla consolidata iniziativa dei ‘Pianoforti in città’ si terrà inoltre l’evento inedito del piano mobile suonato e trasportato per le vie della città”.

Ad aprire la rassegna, martedì 2 luglio alle 21, il “crooner del jazz mediterraneo” Anthus: cantante, arrangiatore e compositore siciliano, è una delle voci maschili jazz più apprezzate in Spagna. In quintetto proporrà un concerto che mescola il jazz contemporaneo con le sonorità mediterranee creando un suono meticcio.

Venerdì 12 luglio alle 21 di scena il talento della bassista polacca Kinga Glyk, poco più che ventenne, ha all’attivo centinaia di concerti ed è considerata una stella nascente nel

panorama jazz e blues europeo.

Venerdì 19 luglio alle 21 sul palco il cantante londinese di origine afro-caraibiche Randolph Matthews con il suo “Afro Blues Project”, una miscela originale tra jazz, blues, soul, beatbox e sonorità etniche.

A chiudere il festival domenica 28 luglio una grande serata di musica con il trombettista Paolo Fresu, nome di punta nel panorama jazz internazionale. Ad accompagnarlo Daniele di Bonaventura al bandoneón e Jacques Morelenbaum al violoncello.

Il Lecco Jazz Festival sarà anche Musica negli angoli: mercoledì 10 luglio in piazza XX Settembre alle 18.30 si esibirà la blues-funk band Tonosfera e in contemporanea in piazza Lega Lombarda i Gasline, l’ensemble dei ragazzi dell’Istituto Civico Musicale “G.

Zelioli” di Lecco.

Pianoforti in città sabato 20 e domenica 21 luglio dalle 10 alle 19: sei pianoforti posizionati in vari angoli della città saranno a disposizione di tutti coloro i quali vorranno suonarli; sempre domenica 21 dalle 17 un pianoforte itinerante su ruote porterà la musica

tra le vie della città. Ma il festival non finisce qui: a settembre spazio al Lecco Jazz Off Festival con i laboratori didattici e i concerti curati dal Crams.

“Tutti incontri a ingresso libero. Questa programmazione nasce dalla valorizzazione che l’amministrazione comunale ha saputo mettere in campo dopo l’acquisizione del fondo Giorgio Gaslini e dalla volontà di portare in città dei festival musicali che non siano solo momenti di ricreazione e musica, ma siano anche capaci di attrarre un turismo di stampo culturale” ha concluso Piazza.

Acel Energie è il mai sponsor dell’evento: “Il rapporto di Lecco con questo genere musicale e con la cultura che esprime è del resto profondo e ci porta a rinnovare i fasti dei grandi festival jazz organizzati dal compianto Giacomo De Santis nel periodo della sua presidenza all’allora Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. ha detto il presidente Giovanni Priore -. Il jazz è espressione di una cultura popolare, che ha al centro l’uomo, con le sue emozioni, i suoi sogni, le sue speranze, le sue malinconie, la sua protesta, le sue passioni. Come tale Acel Energie, oggi parte del gruppo Acsm-Agam, è lieta di confermare il proprio sostegno a questo evento, che costituisce per molti aspetti il clou dell’estate lecchese, contribuendo così ad offrire ai cittadini e ai turisti una serata di grandissima musica”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL