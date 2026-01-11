Arte e letteratura protagoniste all’UNI3 di Valmadrera

Oltre 70 persone all’incontro del 7 gennaio, il settimo della rassegna 2025-2026

Al centro il rapporto tra gli artisti Orlando Sora e Fabio Tombari

VALMADRERA – Il settimo appuntamento della rassegna 2025/26 di UNI3 Valmadrera, è stato dedicato al rapporto umano e culturale tra il pittore Orlando Sora e lo scrittore Fabio Tombari. L’incontro si è svolto a Valmadrera ed è il primo del nuovo anno.

L’iniziativa si è tenuta mercoledì 7 gennaio e ha visto come relatori la professoressa Giovanna Rotondo e Gianfranco Scotti. A introdurre l’incontro è stata l’assessore ai Servizi sociali Rita Bosisio, che ha ripercorso i principali passaggi del percorso professionale dei due ospiti.

Nel corso dell’appuntamento, Rotondo e Scotti hanno presentato una sintesi delle biografie di Orlando Sora e Fabio Tombari, amici fraterni e originari di Fano, figure di rilievo della cultura italiana del Novecento. Attraverso proiezioni e letture, i relatori hanno raccontato aneddoti, illustrato le opere principali e restituito al pubblico il valore del loro lascito artistico e letterario, attingendo in particolare dal volume “Essere” di Tombari, arricchito dai dipinti di Sora e curato dalla stessa Rotondo.

All’incontro hanno partecipato oltre settanta persone, che al termine si sono trattenute per porre domande e approfondire i temi proposti, anche alla luce del forte legame di Orlando Sora con il territorio lecchese, dove visse per oltre metà della sua vita lasciando importanti testimonianze artistiche.

Il prossimo appuntamento di UNI3 è in programma mercoledì 21 gennaio alle 15 con l’intervento del dottor Gianpaolo Schiavo dal titolo “Osteoporosi. Una malattia che minaccia il nostro benessere”. Nell’occasione sarà possibile iscriversi anche alla visita guidata dell’11 febbraio alla Fornace Artistica Riva di Briosco, condotta dalla professoressa Laura Polo D’Ambrosio.