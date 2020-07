Arte. Venerdì Alessandra Canali inaugura la sua ‘personale’ a Lecco

L’artista lecchese Alessandra Canali espone le sue opere al Barcaiolo di Lecco

Venerdì 24 luglio l’inaugurazione alle ore 18

LECCO – Dopo l’esposizione del grande pittore Gaetano Orazio, le pareti del Barcaiolo a Pescarenico si arricchiscono di un tocco femminile: venerdì 24 luglio alle 18 ci sarà l’inaugurazione della mostra personale dell’artista lecchese Alessandra Canali.

piccolo aperitivo e l’incontro con l’artista per conoscerla e parlare delle sue opere.

Per farvi un’idea leggete la presentazione di Alberto Moioli direttore del l’enciclopedia d’arte italiana) Membro AICA Internatiinal.

“E’ una pittrice particolarmente sensibile e attenta a quelli che in ambito rinascimentale erano conosciuti come i “moti dell’anima” – così scrive di lei Alberto Moioli, direttore del l’enciclopedia d’arte italiana) Membro AICA International – Attraverso gli occhi e gli sguardi l’artista riesce a trasmettere emozioni e sentimenti, mai enfatizzati, mai palesemente dichiarati, bensì celati dall’intimita’ tipica di chi vive nella profondità delle proprie sensazioni. Gli occhi parlano, gli occhi di Alessandra come quelli di tutti i suoi ritratti raccontano di donne, suggeriscono vite differenti e una varietà di sentimenti umani”.

“La forza espressiva di Alessandra dunque appartiene nella straordinaria capacità di saper leggere nel profondo della sua anima sensibile e tradurre in pittura le emozioni.. Paure e gioie..”

Alle 18 un aperitivo inaugurerà la mostra.

Alessandra Canali ha esposto: