“Artisti da Ri-Scoprire”: torna la rassegna culturale di Anteas tra Lecco, Merate e Oggiono

Il percorso condotto dal professor Paolo Parente propone cinque incontri multimediali per sede

La rassegna coinvolgerà Lecco, Merate e Oggiono da novembre a dicembre

LECCO – Torna la proposta culturale di Anteas Lecco ODV con i “Momenti Culturali Autunno 2026”. La nuova edizione propone la rassegna “Artisti da Ri-Scoprire”, un percorso tra arte, musica e letteratura dedicato a cinque protagonisti del Cinquecento italiano. Gli incontri si svolgeranno a Lecco, Merate e Oggiono, con l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento e condivisione aperte a tutta la cittadinanza.

A guidare il percorso sarà il professor Paolo Parente, artista e docente di storia dell’arte. Il programma prevede cinque incontri multimediali per ciascuna sede, concepiti per andare oltre la tradizionale lezione di storia dell’arte e mettere in dialogo le opere pittoriche con la musica e la letteratura del periodo.

Prima di ogni appuntamento i partecipanti riceveranno una dispensa didattica digitale per favorire l’approfondimento personale, con un’attenzione particolare ai personaggi femminili. Sarà inoltre disponibile una selezione di libri d’artista collegati ai temi affrontati durante il corso.

I cinque artisti al centro della rassegna

Il programma è dedicato ad Andrea del Sarto, presentato attraverso il tema della maniera moderna, con riferimenti musicali a Mattìo Rampollini e Luca Marenzio e una lettura di Francesco Petrarca; a Pontormo, con un approfondimento sulla sua espressione eccentrica, accompagnato dalle musiche di Francesco Corteccia e da testi di Lucrezia Tornabuoni, dello stesso Pontormo, di Giovan Battista Strozzi e di Tullia d’Aragona; e ad Agnolo Bronzino, interprete di un manierismo raffinato, accostato alle musiche di Francesco Corteccia e a letture di Dante Alighieri, Laura Battiferri e Bronzino stesso.

Gli altri due appuntamenti saranno dedicati a Lorenzo Lotto, artista anticonformista legato anche a Bergamo e alle Marche, con musiche di Josquin des Prez, Luca Marenzio e Franchino Gaffurio e letture di Giacomo Leopardi, Isotta Brembati, Lorenzo Lotto, Francesco Petrarca e Gaspara Stampa; e a Correggio, pittore emiliano che anticipò alcuni caratteri espressivi e scenografici del Barocco, accompagnato dalle musiche di Luca Marenzio e da una lettura di Veronica Gàmbara.

“Ho scelto questi cinque artisti del Cinquecento con l’intenzione di compiere un viaggio particolare nel cuore del Rinascimento italiano: si tratta di pittori straordinari, spesso meno celebrati dei grandi nomi, ma comunque fondamentali per capire meglio il Rinascimento e comprendere le lontane radici che hanno portato alla nascita stessa dell’arte moderna”, spiega Parente.

Il docente ricorda che i primi tre artisti sono toscani, in particolare fiorentini, e rappresentano figure pionieristiche del Manierismo. A Pontormo è dedicata una mostra monografica alle Scuderie del Quirinale di Roma, in programma dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027. Gli ultimi due artisti provengono invece dall’Italia settentrionale: Lotto, veneziano, visse e lavorò soprattutto a Bergamo e nelle Marche, mentre Correggio, emiliano, è protagonista di una mostra alla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, intitolata “Berührend menschlich”, traducibile come “toccante, umano”, dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Date e sedi degli incontri

Tutti gli appuntamenti si terranno nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, tra novembre e dicembre. A Merate gli incontri sono in programma ogni martedì, dal 3 novembre al 1° dicembre, nella Sala civica fratelli Cernuschi, in viale Lombardia 14, con il patrocinio del Comune. A Oggiono si svolgeranno ogni mercoledì, dal 4 novembre al 2 dicembre, nella Sala consiliare del Palazzo comunale. A Lecco, infine, l’appuntamento è ogni giovedì, dal 5 novembre al 3 dicembre, negli spazi di Officina Badoni, in corso Matteotti 7.

Al termine del ciclo sono previste anche la proiezione di un film con dibattito e una visita guidata a una mostra a Milano.

Come partecipare

La partecipazione è subordinata alla prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. È necessario essere in possesso della tessera associativa Anteas, che costa 10 euro, oltre al contributo di partecipazione previsto per il corso.

Le iscrizioni si effettuano online sul sito www.anteaslecco.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 0341 1880777.

L’iniziativa si inserisce nelle attività con cui Anteas Lecco promuove la solidarietà sociale, contrasta la solitudine delle persone anziane e favorisce l’invecchiamento attivo. Accanto ai percorsi culturali, l’associazione propone anche progetti di welfare digitale, con corsi di alfabetizzazione informatica e intelligenza artificiale rivolti agli over 65, oltre ad attività per il benessere psicofisico, come ginnastica dolce, gruppi di cammino e incontri di prevenzione della salute.