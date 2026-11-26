Pubblicato il documentario dell’avventura di Michele Oggioni, Carlo Guzzon e Lorenzo Balconi

800 chilometri e 8.000 metri di dislivello su strade sterrate al confine tra Kirghizistan e Cina

CERNUSCO LOMBARDONE – Asman spiriti nomadi, è il titolo del nuovo documentario pubblicato proprio in questi giorni da Michele Oggioni, giovane di Cernusco Lombardone, che ha affrontato un avventuroso viaggio in mountain bike in Kirghizistan insieme agli amici Carlo Guzzon di Merate e Lorenzo Balconi di Paderno d’Adda.

Nel 2023 avevamo lasciato i tre giovani, tutti classe 1998, al termine di un cammino in Islanda: 350 chilometri e 7.000 metri di dislivello tra vulcani, deserti e ghiacciai. Dopo una pausa nel 2024, il gruppo si è riunito nel 2025 per un ambizioso viaggio in bici in Kirghizistan.

Dopo oltre un anno di lavoro, Oggioni ha pubblicato il documentario su Youtube: “Il montaggio ha richiesto parecchio tempo anche perché per me si tratta di una semplice passione – ha raccontato -. In realtà il video era già pronto nell’aprile scorso, dopo alcune proiezioni ‘private’ l’abbiamo reso pubblico adesso”.

L’avventura è la prosecuzione di una serie di viaggi iniziati nel 2020. I protagonisti sono sempre gli stessi e nell’estate 2025, tra luglio e agosto, hanno voluto vivere un’avventura diversa da quelle a cui erano abituati: “L’idea è nata nel lontano 2012 quando abbiamo visto l’avventura solitaria in bicicletta di un esploratore alpinista. Pur non conoscendo il Kirghizistan, abbiamo deciso di affrontare un percorso in una delle zone meno abitate del Paese, con tutte le difficoltà logistiche del caso. Un ringraziamento va a Givi Bike per il supporto tecnico e a tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto”.

I tre giovani hanno affrontato un itinerario completamente sterrato al confine tra Kirghizistan e Cina, che prevedeva anche alcuni sconfinamenti: “Abbiamo percorso 800 chilometri con 8.000 metri di dislivello, tutti tra i 3.000 e 4.000 metri di quota. Il percorso doveva essere un po’ più lungo ma lo abbiamo rimodulato per alcuni intoppi e per un piccolo infortunio. Abbiamo percorso solo strade sterrate, a volte fin troppo sterrate, tanto che in alcuni punti la gente del posto non aveva mai visto dei ciclisti”.

Asman, in lingua locale, significa “Dio dei cieli più alti”, mentre Spiriti Nomadi richiama la filosofia che accompagna i tre giovani in tutti i loro viaggi. Il documentario, con molta leggerezza, rivela la bellezza di un’avventura in cui è necessario mettere in gioco tutto se stessi in un sottile equilibrio tra lo stupore della scoperta e l’incognita dell’esplorazione di luoghi remoti e culture diversissime dalla nostra…