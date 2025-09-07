“Aspettando Immagimondo”, appuntamento venerdì 12 settembre con l’archeologa contemporanea Anichini

Venerdì 12 settembre alle a Officina Badoni “Tracce in movimento”

LECCO – Venerdì 12 settembre alle 21.00 nell’auditorium di Officina Badoni si terrà Tracce in movimento, il quarto e ultimo incontro di “Aspettando Immagimondo”, la rassegna promossa da Les Cultures per accompagnare il pubblico alla 28^ edizione del Festival che avrà inizio venerdì 3 ottobre (programma consultabile QUI)

Ospite della serata sarà l’archeologa contemporanea Francesca Anichini, che con un approccio inedito che unisce ricerca scientifica e impegno civile scava il presente e analizza le tracce materiali lasciate dagli sbarchi a Lampedusa, ricostruendo le storie di viaggio, speranza e sopravvivenza di chi ha attraversato il Mediterraneo.

Un incontro per guardare alle migrazioni contemporanee con occhi diversi e riflettere su come l’archeologia contemporanea possa dar voce a chi migra, restituendo dignità e senso alle esperienze personali e collettive vissute sulle rotte migratorie.

Francesca Anichini, docente di Archeologia Moderna e Contemporanea presso l’Università di Pisa, è tra i fondatori del MAPPALab, laboratorio interdisciplinare che unisce archeologia, informatica, ambiente e contemporaneità. È editor della rivista scientifica ArcheoLogica Data e coordina progetti editoriali innovativi come le collane MOlD e CIAC, contribuendo a ridefinire il ruolo dell’archeologia come strumento di lettura del presente.

Ingresso libero.

L’evento è realizzato in collaborazione con Officina Badoni e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.immagimondo.it.