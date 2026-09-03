Aspettando Immagimondo, doppio appuntamento a settembre

Sabato 12 settembre la presentazione del libro sull’Orient Express

Domenica 13 la camminata da Bellano a Dervio lungo il Sentiero del Viandante

LECCO – Settembre raddoppia gli appuntamenti di “Aspettando Immagimondo”, la rassegna organizzata da Les Cultures che accompagna il pubblico verso la 29ª edizione del Festival di viaggi, luoghi e culture, in programma dal 3 al 18 ottobre tra Lecco, Civate e Mandello del Lario. Due gli appuntamenti in calendario nel fine settimana del 12 e 13 settembre, tra un viaggio sulle tracce dell’Orient Express e una camminata lungo il Sentiero del Viandante.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle 18, quando la Libreria Volante di Lecco ospiterà la presentazione del libro “Orient Express. Parigi-Istanbul andata e ritorno” (2026). A intervenire saranno Tino Mantarro, viaggiatore e co-autore del volume, e il giornalista Marco Zucchetti.

Al centro dell’incontro ci sarà un viaggio lungo la rotta ferroviaria più famosa della storia. A 140 anni dall’inaugurazione dell’Orient Express, Marco Carlone e Tino Mantarro hanno seguito il percorso a bordo di treni lontani dal lusso associato all’immaginario del convoglio, andando alla ricerca di ciò che resta di un treno sul quale hanno viaggiato sovrani, scrittori, spie, assassini, migranti ed esuli.

Domenica 13 settembre il viaggio si sposta invece sulle montagne lecchesi, con una camminata sul Sentiero del Viandante da Bellano a Dervio. A guidare l’uscita saranno Ermanno Bosco, autore della nuova guida del Touring Club Italiano “Il Sentiero del Viandante. Sulle antiche mulattiere tra lago e montagna”, e Silvia Tenderini.

Il percorso seguirà le tracce della figura del viandante, definita nel programma come una presenza misteriosa e difficile da ricondurre a una definizione precisa. Durante il cammino sono previste soste nelle frazioni affacciate sul lago, con letture di alcuni passaggi della guida e racconti legati alla storia delle mulattiere che attraversano la montagna.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 alla stazione di Bellano. La conclusione è prevista alle 14.30 a Dervio, dopo un percorso di 7,36 chilometri con un dislivello positivo di 370 metri. È previsto il pranzo al sacco.

Chi lo desidera potrà raggiungere Bellano partendo in treno da Lecco alle 9.02, ma i biglietti dovranno essere acquistati autonomamente dai partecipanti. I cani non sono ammessi.

Per partecipare alla camminata è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 9 settembre, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli organizzatori. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 20 settembre.

Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti.