Avviso Unico Cultura 2026: oltre 41 mila euro al Lecchese per musei e biblioteche

Regione Lombardia finanzia tre progetti in provincia di Lecco nell’ambito del bando dedicato a musei, archivi e sistemi bibliotecari

Piazza e Zamperini: “Investimento concreto per cultura, inclusione e valorizzazione del territorio”

LECCO – Oltre 41 mila euro per sostenere musei e biblioteche della provincia di Lecco. È quanto previsto dall’Avviso Unico Cultura 2026 di Regione Lombardia, il bando che mette a disposizione complessivamente 1,7 milioni di euro per finanziare 101 progetti dedicati ai musei, agli archivi e ai sistemi bibliotecari lombardi, all’interno di una misura complessiva da 6 milioni di euro articolata in sei ambiti: spettacolo, patrimonio culturale ed ecclesiastico, archivi, sistemi bibliotecari, musei e siti Unesco.

Per il territorio lecchese sono stati stanziati 41.772 euro, destinati a tre progetti che puntano a rafforzare l’offerta culturale, valorizzare il patrimonio museale e incentivare la lettura coinvolgendo cittadini, famiglie e giovani.

Nel dettaglio, la quota più consistente riguarda il comparto museale, che riceve complessivamente 33.610 euro. Il progetto “Impronte Sonore”, promosso dalla Provincia di Lecco – Sistema Museale della provincia di Lecco, ottiene un contributo di 24.010 euro, mentre “PACK. Percorsi di arteterapia e creatività”, presentato dalla Fondazione Centro Orientamento Educativo – Museo Gianetti, viene finanziato con 9.600 euro.

Al sistema bibliotecario lecchese sono invece destinati 8.162 euro per il progetto del Comune di Lecco “Percorsi di lettura tra Biblioestate e BoooKS”, iniziativa finalizzata a promuovere la lettura e coinvolgere la comunità attraverso attività dedicate.

L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso sottolinea come il bando rappresenti un investimento strategico su tre pilastri fondamentali della vita culturale dei territori.

«Con queste risorse – spiega – agiamo su tre fronti fondamentali: rendiamo i musei più accessibili e innovativi, recuperiamo documenti che raccontano la storia della Lombardia e rafforziamo le reti bibliotecarie, avvicinando alla lettura cittadini di ogni età». Caruso evidenzia inoltre come il valore del patrimonio culturale dipenda anche dalla sua capacità di essere fruito dai cittadini.

«Una collezione acquista valore se può essere conosciuta, un archivio se può essere consultato, una biblioteca se riesce a raggiungere nuovi lettori. Le iniziative selezionate lavorano proprio in questa direzione attraverso allestimenti, strumenti digitali, inventari, attività educative e servizi rivolti anche a chi incontra maggiori difficoltà nell’accesso alla cultura».

L’assessore conclude ricordando che «musei, archivi e biblioteche custodiscono la memoria, producono conoscenza e creano occasioni di partecipazione. Rafforzarne la capacità di collaborare, sperimentare nuovi linguaggi e rispondere alle esigenze dei territori contribuisce alla crescita culturale e sociale delle comunità lombarde». A commentare i risultati ottenuti dal Lecchese è anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che sottolinea il valore delle risorse assegnate al territorio.

«Regione Lombardia continua a investire con convinzione nella valorizzazione del patrimonio culturale dei territori. Con l’approvazione della graduatoria dell’Avviso Unico Cultura 2026 arrivano alla provincia di Lecco oltre 41 mila euro destinati a progetti capaci di promuovere cultura, inclusione, conoscenza e identità locale».

Per Piazza «si tratta di risorse importanti che premiano la qualità delle proposte presentate dagli enti del territorio e confermano la vitalità del sistema culturale lecchese». «Musei e biblioteche – aggiunge – rappresentano presidi fondamentali per la crescita delle comunità, luoghi di partecipazione e formazione che meritano di essere sostenuti con interventi concreti».

Il sottosegretario evidenzia inoltre come i tre progetti finanziati affrontino temi differenti ma complementari. «Questi interventi spaziano dall’innovazione dell’offerta museale alla promozione della lettura, fino a iniziative che utilizzano la cultura come strumento di inclusione sociale e benessere delle persone. Sono progetti che contribuiranno ad arricchire l’offerta culturale provinciale e a coinvolgere cittadini, giovani, famiglie e visitatori».

Infine ribadisce l’impegno della Regione nei confronti del territorio lecchese. «Regione Lombardia conferma così la propria attenzione verso tutte quelle realtà che quotidianamente lavorano per custodire e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Investire in cultura significa investire nel futuro delle nostre comunità, nella loro attrattività e nella loro capacità di creare opportunità di crescita e sviluppo».

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che ringrazia l’assessore Caruso «per l’attenzione concreta che continua a riservare ai territori e al patrimonio culturale lombardo». «Questi finanziamenti – afferma Zamperini – rappresentano un investimento importante per la provincia di Lecco perché consentono di sostenere progetti che valorizzano il nostro patrimonio culturale, promuovono l’innovazione nei musei e incentivano la lettura, contribuendo a rafforzare l’identità e l’attrattività del territorio. La cultura è uno strumento di crescita delle comunità e Regione Lombardia continua a dimostrarlo con interventi concreti e mirati».

A livello regionale, l’Avviso Unico Cultura 2026 finanzia 51 progetti museali con oltre 800 mila euro, 34 iniziative dedicate agli archivi con quasi 500 mila euro e 16 progetti dei sistemi bibliotecari con 400 mila euro. Alla provincia di Lecco sono destinati tre interventi che contribuiranno a rendere ancora più ricca e accessibile l’offerta culturale del territorio, confermando il ruolo di musei e biblioteche come luoghi di partecipazione, formazione e crescita della comunità.