Ballabio, il canto corale unisce giovani e over 65: cinque incontri gratuiti

Dal 15 ottobre al 26 novembre cinque incontri gratuiti guidati dal maestro Alessio Benedetti

Il percorso si concluderà con un piccolo concerto

BALLABIO – La musica come occasione di incontro tra generazioni, per condividere esperienze e conoscenze attraverso il canto. È questa la proposta di “Generazione Gold – Attivati!”, il progetto rivolto alle persone over 65 della provincia di Lecco che fa tappa a Ballabio con un percorso corale pensato per mettere in dialogo anziani e ragazzi dello spazio educativo del paese.

I partecipanti si ritroveranno alla casetta del Parco Grignetta, sotto la guida del maestro Alessio Benedetti, per cantare insieme e dare vita a un’esperienza di condivisione. Il canto corale diventa così uno strumento per favorire lo scambio tra età diverse, valorizzando il patrimonio di esperienze che si trasmette nel tempo e offrendo ai partecipanti un’occasione di arricchimento reciproco.

Le attività sono realizzate dal Centro di aggregazione anziani di Ballabio e gestite dagli operatori della Cooperativa Sineresi. L’iniziativa rientra nel progetto “Generazione Gold – Attivati!”, sviluppato nell’ambito delle politiche per l’invecchiamento attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia, sotto il governo di ATS Brianza.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, gli Ambiti territoriali di Lecco, Bellano e Merate e diversi partner locali, tra cui Consorzio Consolida, Impresa Sociale Girasole, Rete Salute e CSV Monza Lecco Sondrio.

Il calendario prevede cinque appuntamenti gratuiti, tutti di giovedì, dalle 16 alle 17.30: il 15 e il 29 ottobre, il 5 e il 12 novembre e, infine, il 26 novembre, quando il percorso si concluderà con un piccolo concerto.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Centro di aggregazione per anziani di Ballabio al numero 348 9100337, chiamando durante gli orari di apertura del centro: il martedì dalle 14 alle 16 e il giovedì dalle 14 alle 16.30. È disponibile anche l’indirizzo email centroanzianiballabio@gmail.com.