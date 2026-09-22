Bande, cori e gruppi folk: dalla Regione 900 mila euro per il 2026

700 mila euro per le attività e 200 mila per strumenti e attrezzature

Nel Lecchese già finanziate 10 realtà

LECCO – La Regione Lombardia rinnova il sostegno alla musica amatoriale bandistica, corale e folkloristica con una nuova misura da 900.000 euro per il 2026. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato i criteri dell’intervento, destinando 700.000 euro alle attività musicali e 200.000 euro all’acquisto di strumenti, attrezzature e allestimenti.

Il provvedimento dà attuazione alla legge regionale 5/2025 dedicata alla tutela, valorizzazione, promozione e sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk lombardi e prosegue il percorso avviato con la prima edizione della misura. La legge regionale ha introdotto un quadro organico di sostegno a queste realtà, riconoscendone anche la funzione culturale e sociale.

L’obiettivo dichiarato è sostenere le circa 450 realtà presenti sul territorio lombardo che svolgono attività musicale, favoriscono l’avvicinamento dei giovani alla pratica musicale e contribuiscono alla trasmissione del repertorio tradizionale.

“Con questo provvedimento vogliamo continuare a dare il nostro contributo alle attività di bande e cori, che rappresentano un presidio culturale prezioso per i nostri Comuni”, spiega Francesca Caruso. “Parliamo di 450 realtà presenti sul territorio lombardo che avvicinano i più giovani alla musica popolare, favoriscono l’incontro tra generazioni e mantengono vive le tradizioni identitarie locali. Sostenere queste realtà significa riconoscere il valore del loro impegno e aiutare associazioni e volontari a portarlo avanti”.

La misura è articolata in due linee. La Linea A è rivolta alle realtà che svolgono con continuità attività di musica dal vivo, promozione della pratica musicale e valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo. Sono previsti contributi a fondo perduto di 2.000 euro per i soggetti che nel bilancio 2025 registrano uscite fino a 30 mila euro e di 3.000 euro per quelli con uscite superiori.

È previsto inoltre un contributo aggiuntivo di 500 euro per le realtà che hanno organizzato o partecipato a iniziative nell’ambito della “Settimana regionale della musica lombarda”, appuntamento che si svolge ogni anno nel mese di giugno. Per accedere alla Linea A sarà necessario presentare il bilancio dell’anno precedente e un’autocertificazione relativa alle attività svolte e previste dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

La Linea B riguarda invece l’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti fissi o mobili funzionali alle attività, compresi gli interventi destinati al recupero e alla fruizione degli spazi utilizzati per le prove. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese, con un massimo di 5.000 euro per beneficiario. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione dopo la presentazione delle fatture quietanzate relative alle spese effettivamente sostenute.

“La tradizione musicale lombarda viene tramandata grazie a chi continua a eseguirla e insegnarla. Vogliamo quindi che possa proseguire e coinvolgere nuovi musicisti”, sottolinea Francesca Caruso. “Per questo affianchiamo al sostegno alle attività un finanziamento dedicato agli acquisti, rispondendo alle esigenze concrete delle formazioni musicali”.

Potranno partecipare i complessi amatoriali bandistici e corali, i gruppi strumentali e folk, le fanfare appartenenti alle associazioni d’arma e i Comuni che rappresentano bande civiche non costituite con statuto autonomo. Sono ammessi anche associazioni e federazioni rappresentative di cori, bande, fanfare e gruppi folkloristici, purché costituite da almeno due anni e operative in Lombardia.

Tra i requisiti figurano la sede legale o operativa in Lombardia, l’assenza di finalità di lucro, almeno due anni di costituzione e attività e finalità statutarie prevalentemente connesse alla musica amatoriale bandistica, corale e folkloristica. Per i Comuni che rappresentano bande civiche e per le fanfare non autonome appartenenti ad associazioni d’arma sarà inoltre necessario dimostrare la continuità dell’attività musicale negli ultimi due anni.

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda, scegliendo una delle due linee. La procedura sarà a sportello: le richieste verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo e finanziate, dopo la verifica dei requisiti e della documentazione, fino all’esaurimento delle risorse.

Il provvedimento deve ora passare dalla Commissione consiliare competente per il parere previsto dalla legge regionale. Successivamente sarà pubblicato il bando attuativo con termini, modalità di partecipazione e documentazione necessaria.

Sul fronte lecchese, il consigliere regionale Giacomo Zamperini evidenzia i risultati della precedente misura: nel territorio della provincia di Lecco sono state finanziate 10 realtà, per un totale di 59.949 euro.

“Ringrazio l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, per aver dato continuità a questa misura e per averne rafforzato la dotazione”, dichiara Giacomo Zamperini. “Il primo bando ci ha dimostrato quanto sia forte la domanda proveniente dai territori. Nel Lecchese sono state finanziate 10 realtà, per complessivi 59.949 euro. Sono numeri che raccontano una realtà molto più grande: bande, cori e gruppi folk sono presìdi culturali, educativi e sociali delle nostre comunità”.

Nel quadro della legge regionale 5/2025 è stato inoltre istituito il riconoscimento dei “Borghi custodi del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi”, destinato ai Comuni nei quali pratiche musicali storicamente radicate costituiscono un elemento distintivo dell’identità locale. Il riconoscimento è accompagnato da contributi destinati a progetti di conservazione, documentazione e valorizzazione del patrimonio musicale immateriale.

Nel Lecchese figurano tra i primi Comuni riconosciuti Premana e Calco. A Premana sono stati assegnati 2.240 euro per il progetto “Ascoltare il Tìir”, dedicato alla realizzazione di un’installazione audiovisiva immersiva sul canto polivocale premanese. A Calco sono stati invece destinati 8.000 euro per un progetto di valorizzazione e promozione del patrimonio musicale del gruppo folclorico firlinfeu La Brianzola di Calco.

“Sono particolarmente orgoglioso che tra i primi Borghi custodi ci siano proprio Premana e Calco”, conclude Giacomo Zamperini. “Abbiamo voluto riconoscere che il patrimonio musicale non appartiene soltanto alle associazioni che lo praticano, ma anche ai territori che lo hanno custodito e tramandato. Ringrazio i sindaci di Premana e Calco, Elide Codega e Stefano Motta, oltre al vicesindaco di Premana Domenico Pomoni, componente dei Cantà Proman, e Romualdo Massironi, rappresentante storico del gruppo folclorico firlinfeu La Brianzola di Calco, per il loro impegno”.