Due linee di finanziamento per attività musicali, strumenti, sale prova e restauri

Domande entro il 3 dicembre alle 16

LECCO – Regione Lombardia mette sul tavolo 900mila euro per sostenere bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Il nuovo bando punta a garantire continuità alle attività musicali amatoriali, promuovere il repertorio tradizionale lombardo e finanziare l’acquisto di strumenti, il recupero degli spazi per le prove e il restauro di materiali storici. Le domande sono aperte fino al 3 dicembre, alle 16.

La misura, promossa dall’assessorato regionale alla Cultura, mette a disposizione 700mila euro per le attività musicali e altri 200mila euro per interventi strutturali e acquisti. Le risorse sono rivolte alle realtà che contribuiscono a mantenere vivo il patrimonio musicale locale e a trasmetterlo alle nuove generazioni.

“Bande, cori, fanfare e gruppi folk fanno parte della vita culturale delle nostre comunità”, sottolinea l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. “Grazie anche all’impegno dei volontari, queste realtà offrono a cittadini di tutte le età la possibilità di fare musica insieme e contribuiscono ad ampliare l’offerta culturale sui territori”.

In Lombardia sono circa 450 le realtà coinvolte, distribuite in 407 Comuni. Un tessuto associativo che, oltre ad avvicinare i più giovani alla musica popolare, favorisce il dialogo tra generazioni e custodisce le tradizioni identitarie locali. “Con questa misura confermiamo il nostro impegno a sostenere chi insegna la musica e tramanda questo repertorio”, aggiunge Caruso. “Le risorse servono a dare continuità alle attività, finanziare l’acquisto di strumenti e recuperare gli spazi per le prove”.

Il bando si articola in due linee di finanziamento. La linea A è dedicata alle attività musicali, ai concerti dal vivo, alla diffusione della pratica musicale e alla valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo. Il contributo previsto va da 2.000 a 3.000 euro, sulla base delle spese riportate nel bilancio 2025. Sono inoltre riconosciute due maggiorazioni da 500 euro ciascuna: una per chi ha partecipato alla Settimana regionale della musica lombarda e una per i soggetti con sede in un Comune appartenente a una Comunità montana o con meno di 5.000 abitanti. I bonus sono cumulabili. Per partecipare occorre allegare il bilancio 2025 e un’autocertificazione delle attività svolte e programmate per il 2026.

La linea B guarda invece agli investimenti. Sono finanziabili l’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti, la riqualificazione degli spazi destinati alle prove e il restauro di beni storici, tra cui strumenti d’epoca, spartiti e abiti tradizionali. Il contributo è a fondo perduto e copre fino al 50% delle spese, con un tetto massimo di 5.000 euro e nel limite del disavanzo. Il progetto deve avere un costo minimo di 1.000 euro. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, dopo la verifica della rendicontazione.

Possono presentare domanda bande e cori amatoriali, gruppi strumentali e folk, fanfare delle associazioni d’arma, Comuni che rappresentano bande civiche senza statuto autonomo, associazioni e federazioni di settore e altri enti privati senza scopo di lucro con finalità educative e culturali legate alla musica amatoriale. È necessario avere sede legale o operativa in Lombardia, non perseguire fini di lucro, essere costituiti e attivi sul territorio regionale da almeno due anni e rispettare le finalità statutarie previste. Per le bande civiche e le fanfare prive di autonomia giuridica è richiesta la documentazione che attesti la continuità dell’attività musicale nel biennio precedente.

Ogni beneficiario potrà presentare una sola richiesta, scegliendo tra le due linee. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e finanziate fino all’esaurimento delle risorse disponibili, previa verifica dei requisiti.

La procedura è online, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia. Il termine ultimo è fissato al 3 dicembre alle ore 16.