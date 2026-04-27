Barzanò, al via la campagna social “Luoghi di lettura” per raccontare dove si legge

Dal 1° maggio pubblicazione quotidiana alle 18 sui social della Biblioteca con le immagini inviate dai lettori

Le foto possono essere scattate ovunque e inviate entro il 31 maggio via social o mail

BARZANÒ – Un invito a raccontare il proprio rapporto con la lettura partendo dai luoghi, quotidiani o occasionali, in cui ci si ritaglia uno spazio per un libro. La Biblioteca di Barzanò, insieme alla Commissione Cultura, lancia la campagna social “Luoghi di lettura – Il mio posto con un libro”, nell’ambito del Maggio dei Libri promosso dal Centro per il libro e la lettura.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere i lettori e raccogliere immagini che raccontino abitudini e momenti legati alla lettura: “Il posto in cui ci si rifugia, fuori e dentro casa, quello che ci aiuta a staccarci dal mondo e immergerci nelle pagine”. Dalla poltrona davanti alla finestra al giardino, dai mezzi pubblici alle sale d’attesa, fino a una panchina, una biblioteca o un tavolino di un bar, ogni luogo può diventare scenario di lettura.

A partire dal 1° maggio, ogni giorno alle ore 18, sui profili Instagram e Facebook della Biblioteca di Barzanò saranno pubblicate le fotografie inviate dai partecipanti. Le immagini possono ritrarre il lettore oppure semplicemente il luogo scelto, in situazioni individuali o di gruppo, ma dovranno sempre mostrare la presenza di almeno un libro o un ebook, aperto o chiuso.

Per partecipare è possibile inviare le proprie foto entro il 31 maggio attraverso le chat dei profili social della Biblioteca (Facebook e Instagram) oppure via mail all’indirizzo commissioneculturabarzano@gmail.com.

La campagna si inserisce nel solco delle iniziative già promosse negli anni scorsi, come “Abitare con i libri”, che aveva raccolto centinaia di immagini mostrando la presenza dei libri nelle case. Quest’anno l’attenzione si sposta invece sui luoghi della lettura, pubblici e privati, per raccontare “quel momento intimo in cui ci allontaniamo da tutto per dedicarci alla lettura”.

Il progetto si collega anche al Percorso di Lettura presente sul territorio di Barzanò, articolato in dieci tappe individuate come luoghi ideali per leggere o trovare un momento di tranquillità. Le postazioni, segnalate da cartelli e accompagnate da componimenti del Percorso della Poesia, si trovano al Parco delle Rimembranze, alla Canonica San Salvatore, in Piazza Mercato accanto al bookcrossing, nella pineta di via Papa Giovanni e al Parco Mézières, nel giardino di via Leonardo da Vinci, in via Matteotti e nel giardino di via Marconi, al parco giochi di via don Rinaldo Beretta e al lavatoio di via Cappelletta.

Le iniziative legate al Maggio dei Libri proseguiranno dal 23 al 31 maggio con la quarta edizione del Barzanò Book Festival, la manifestazione dedicata ai libri e alla lettura organizzata da Commissione Cultura e Biblioteca, che coinvolge scuole, associazioni, libreria e altre realtà del territorio.