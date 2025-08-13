Barzanò. La comunità si esprime sull’offerta culturale con un questionario

L’indagine ha raccolto opinioni, proposte e nuove idee

I risultati del sondaggio

BARZANO’ – Tra fine giugno e inizio luglio, la Commissione Cultura di Barzanò ha lanciato un questionario anonimo, aperto a tutta la cittadinanza, per raccogliere opinioni sull’attuale offerta culturale e comprendere le aspettative della comunità, al fine di pianificare al meglio la programmazione futura.

Nella quasi totalità dei casi, le risposte hanno fornito un contributo prezioso per identificare le attività maggiormente apprezzate, evidenziando quelle che meritano di essere maggiormente incentivate. Inoltre, sono emersi nuovi interessi finora poco conosciuti, mentre sono stati individuati con chiarezza gli orari e i giorni più favorevoli per la partecipazione a eventi e iniziative.

Infine, in alcuni casi, le risposte hanno riguardato richieste di attività che non rientrano nelle competenze dell’area culturale, e sono state quindi inoltrate ai rispettivi settori: istruzione, politiche giovanili, ambiente.

“Il questionario – dichiara il sindaco Gualtiero Chiricò – è stato pensato con lo scopo di avere un riscontro rispetto all’offerta culturale proposta finora dal Comune di Barzanò, ma anche per trovare nuovi spunti o idee su eventi diversi da quelli attuali, e per comprendere meglio se alcune delle iniziative già in atto possano essere migliorate, o magari essere escluse dall’offerta”.

Inquadramento sociale: al sondaggio hanno partecipato 60 persone. Il 98% di loro legge regolarmente libri, mentre il 13% convive con bambini o minori abituati anch’essi alla lettura. La maggior parte frequenta iniziative culturali anche al di fuori del proprio Comune di residenza, seguendo i propri interessi. Inoltre, il 60% è iscritto alla Biblioteca di Barzanò o vi partecipa in occasione di attività specifiche.

Valutazione dell’offerta: la prima domanda ha richiesto una valutazione complessiva dell’offerta culturale. Partecipazione: la mancata partecipazione alle iniziative è stata generalmente giustificata con impegni lavorativi o familiari, mancanza di tempo, assenze temporanee da casa, scarsa conoscenza degli eventi o ridotto interesse verso le proposte. In alcuni casi, è stata inoltre segnalata una programmazione poco adeguata alle esigenze della fascia d’età giovanile, in particolare tra i 20 e i 25 anni.

Al contrario, quasi l’80% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di aver coinvolto altre persone nella partecipazione agli eventi di Barzanò, dimostrando un forte effetto di condivisione e diffusione culturale nella comunità.

Per quanto riguarda l’indice di apprezzamento e di partecipazione alle iniziative organizzate direttamente all’interno della Biblioteca di Barzanò, oltre al consueto prestito di libri e dvd, le attività più apprezzate si sono classificate ai primi tre posti nel seguente ordine: Mostre; “Bibliotecario per un giorno” e incontri “Scrittori che consigliano scrittori”; Consigli di lettura e iniziative correlate.

Tra i principali interessi emersi dal sondaggio, si segnalano richieste specifiche di nuove attività o di potenziamento di quelle già esistenti, in particolare riguardo a: attività legate a libri, lettura e scrittori, incluso il silent reading; incontri su temi di attualità; mostre e approfondimenti sull’arte; eventi dedicati alla cultura locale e territoriale; corsi pratici, creativi e workshop; musica contemporanea e teatro.

Non è stato possibile approfondire le aspettative o gli interessi di chi ha assegnato una valutazione più bassa (3 stelle, attribuite da 8 partecipanti): in 2 casi sono state richieste generiche attività come incontri con autori o corsi, senza ulteriori specifiche, mentre gli altri 6 non hanno fornito indicazioni. L’unico partecipante che ha dato 2 stelle ha invece manifestato interesse per il cineforum.

A partire da settembre sarà resa nota la nuova programmazione, che già incorpora alcune delle richieste e dei suggerimenti ricevuti, con l’obiettivo di arricchirla ulteriormente nel corso dell’anno con nuove proposte.