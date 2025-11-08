Barzanò, mostra presepi e alberi di Natale: aperte le iscrizioni

La mostra presepi, giunta alla quarta edizione, sarà impreziosita dalla presenza di alberi di Natale

L’inaugurazione è in programma l’8 dicembre alla Canonica San Salvatore

BARZANO’ – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quarta edizione della mostra di presepi, che quest’anno sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di alberi di Natale. Una novità introdotta dagli organizzatori, ovvero la Commissione Cultura di Barzanò e la Pro Loco, per rinnovare la formula portata avanti con successo nelle tre precedenti edizioni, e anche per ampliare le modalità di partecipazione e di espressione artistica e artigianale, includendo la possibilità di mettere a disposizione anche alberi di Natale, di qualunque dimensione e stile.

La mostra, che sarà allestita all’interno della Canonica romanica di San Salvatore, tradizionalmente è aperta alla partecipazione di chiunque voglia dare un contributo ed esporre un proprio lavoro: pezzi nati dalla creatività, dalla bravura artigianale, dalla passione per il collezionismo e per la bellezza.

Presepi e alberi che andranno a comporre un’unica, variegata e inedita esposizione, che unisce i due grandi simboli delle festività natalizie.

L’inaugurazione è prevista per lunedì 8 dicembre, con apertura al pubblico fino al 6 gennaio.

Per partecipare o chiedere ulteriori informazioni è possibile mandare una mail all’indirizzo commissioneculturabarzano@gmail.com, entro il 5 dicembre.