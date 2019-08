Barzio. Concerto di Ferragosto con la banda S. Cecilia e la chitarra elettrica di Spandri

Il Corpo musicale si esibirà in piazza Garibaldi

Partecipazione di Michele Spandri alla chitarra elettrica

BARZIO – Il Concerto di Ferragosto del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio è un appuntamento entrato, ormai, nella tradizione del calendario degli eventi estivi in paese e non solo.

Per il Ferragosto 2019, però, la banda presieduta da Mario Tagliaferri, proporrà una serata speciale, nel corso della quale la musica strumentale sarà affiancata dalla chitarra elettrica di Michele Spandri.

Quello che si terrà mercoledì prossimo, 14 agosto alle ore 21, in piazza Garibaldi a Barzio, quindi, non vuole essere solo il classico concerto della banda, che si esibirà sotto la direzione del maestro Iose Ratti, ma uno spettacolo unico, che non mancherà di affascinare gli amanti della buona musica.

“Il Corpo musicale Santa Cecilia vi aspetta numerosi a Barzio per festeggiare in musica il Ferragosto 2019”.