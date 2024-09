Barzio: grande successo per il Valsassina Country Festival

L’edizione è stata organizzata dall’Associazione 700 MT Soprailcielo

Il Presidente: “Quest’anno i risultati hanno superato ogni aspettativa, testimoniando il nostro impegno e la dedizione nell’organizzazione dell’evento”

BARZIO – La nona edizione del Valsassina Country Festival, organizzata dall’Associazione 700 MT Soprailcielo, si è conclusa con un grande successo, richiamando un numero straordinario di partecipanti e creando un’atmosfera di festa e allegria. L’evento, che si è svolto a Barzio, nel cuore della meravigliosa Valsassina, ha saputo unire appassionati del mondo country e curiosi in una tre giorni indimenticabile, ricca di musica, danza e momenti di condivisione.

Il festival ha presentato un programma ricco e variegato, caratterizzato da musica e balli, oltre a spettacolari esibizioni equestri del Centro Ippico Primaluna e delle Amazzoni di Cortabbio. I momenti dedicati alle famiglie e ai bambini sono stati altrettanto interessanti e divertenti, grazie alla Magic Farm, dove personale qualificato dell’EN-TEAM Centro Cinofilo, in collaborazione con il Centro Ippico Le Amazzoni, ha permesso ai più piccoli di avvicinarsi a pony, asini e cani. Qui, hanno potuto vivere esperienze di Pet-Therapy, momenti di benessere con asini e cani, e assistere a dimostrazioni di attività cinofile.

Uno spazio particolarmente significativo è stato dedicato al Mr Cadillac Memorial Day, in onore di Remo Ceriotti, grande amico della manifestazione e collezionista di auto d’epoca. Qui si sono svolti anche il 3° Raduno di Auto Storiche Americane e la 2ª edizione di ROAD THE MATT, un incontro motociclistico organizzato dagli amici Innominati Bikers e patrocinato dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Il presidente dell’Associazione 700 MT Soprailcielo, Ivan Rota Stabelli, dichiara: “Sono entusiasta per il successo di questa edizione della manifestazione. Dire che sono felice è poco. È evidente quanto questo evento sia sentito e quanto riesca ad attrarre un pubblico sempre più numeroso, composto non solo da appassionati, ma anche da curiosi e neofiti. Quest’anno, i risultati hanno superato ogni aspettativa, confermando il nostro impegno e la dedizione che mettiamo nella sua organizzazione.”

“È un grande successo per tutti noi e un segnale che il nostro lavoro sta dando frutti. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa manifestazione memorabile!” commenta Ivan Rota Stabelli.

Il Valsassina Country Festival si è confermato come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del mondo country e per chi desidera immergersi nella bellezza della natura. L’evento ha attratto visitatori da diverse località, creando un forte senso di comunità che ha arricchito l’esperienza di tutti. Non da ultimo, l’aspetto benefico ha coinvolto realtà del territorio, come gli Amici di Chiara e gli Amici di Pedro, contribuendo a rendere la manifestazione ancora più significativa.

Con il successo di questa edizione, gli organizzatori stanno già pensando a come migliorare e arricchire il festival per il prossimo anno, che segnerà un traguardo importante: la decima edizione. L’obiettivo è far crescere ulteriormente un evento che celebra la musica, la cultura e le tradizioni del vecchio West, mantenendo vivo lo spirito di festa e condivisione che lo caratterizza.

In conclusione, il Valsassina Country Festival si è rivelato un autentico trionfo, promettendo di tornare l’anno prossimo con nuove sorprese e tanto divertimento per tutti.