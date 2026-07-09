Barzio. Le Quattro Stagioni di Vivaldi inaugurano la 54ª Rassegna Organistica Valsassinese

Pubblicate nel 1725 come primi quattro concerti della raccolta “Il cimento dell’armonia e dell’inventione“, Op. 8, Le Quattro Stagioni sono considerate tra i primi esempi di musica a programma. Attraverso il dialogo tra il violino solista e l’ensemble d’archi, Vivaldi traduce in musica immagini e fenomeni della natura, dando vita a un racconto sonoro dedicato al susseguirsi delle stagioni.

Nel corso della serata saranno eseguiti i quattro concerti dedicati alla Primavera, all’Estate, all’Autunno e all’Inverno, nei quali prendono forma il canto degli uccelli, il mormorio dei ruscelli, il temporale estivo, la vendemmia, la caccia, il vento e il gelo, tra le pagine più rappresentative del repertorio barocco.

A interpretare il capolavoro di Vivaldi sarà l’Ensemble Locatelli con Jérémie Chigioni al violino solista. Insieme a lui si esibiranno Ulrike Slowik e Martin Moya Fernandez ai violini, Alessandro Arnoldi alla viola, Thomas Chigioni al violoncello e alla direzione, Anais Lauwaert al contrabbasso e Tomas Gavazzi all’organo e al clavicembalo.

Il programma comprenderà anche un omaggio a Johann Sebastian Bach con il Concerto in la minore BWV 593 per organo solo, trascrizione del Concerto RV 522 di Vivaldi, testimonianza del legame artistico tra i due compositori.

Il concerto inaugurerà la 54ª Rassegna Organistica Valsassinese, diretta artisticamente da Daniele Invernizzi, che proseguirà fino al 29 agosto con appuntamenti ospitati in diverse chiese della Valsassina.