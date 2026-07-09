Barzio. Le Quattro Stagioni di Vivaldi inaugurano la 54ª Rassegna Organistica Valsassinese

Sabato 11 luglio alle 21, nella chiesa di Sant’Alessandro, concerto dell’Ensemble Locatelli con ingresso libero
Il programma comprende anche un omaggio a Bach e inaugura il calendario della rassegna fino al 29 agosto
BARZIO – Sarà Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi ad aprire la 54ª Rassegna Organistica Valsassinese. Il concerto inaugurale è in programma sabato 11 luglio, alle 21, nella chiesa di Sant’Alessandro di Barzio, dove si esibirà l’Ensemble Locatelli, formazione specializzata nel repertorio barocco eseguito secondo la prassi storicamente informata. L’ingresso è libero.
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