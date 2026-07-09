Barzio. Le Quattro Stagioni di Vivaldi inaugurano la 54ª Rassegna Organistica Valsassinese

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ENSEMBLE LOCATELLI

Sabato 11 luglio alle 21, nella chiesa di Sant’Alessandro, concerto dell’Ensemble Locatelli con ingresso libero

Il programma comprende anche un omaggio a Bach e inaugura il calendario della rassegna fino al 29 agosto

BARZIO – Sarà Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi ad aprire la 54ª Rassegna Organistica Valsassinese. Il concerto inaugurale è in programma sabato 11 luglio, alle 21, nella chiesa di Sant’Alessandro di Barzio, dove si esibirà l’Ensemble Locatelli, formazione specializzata nel repertorio barocco eseguito secondo la prassi storicamente informata. L’ingresso è libero.

Pubblicate nel 1725 come primi quattro concerti della raccolta “Il cimento dell’armonia e dell’inventione“, Op. 8, Le Quattro Stagioni sono considerate tra i primi esempi di musica a programma. Attraverso il dialogo tra il violino solista e l’ensemble d’archi, Vivaldi traduce in musica immagini e fenomeni della natura, dando vita a un racconto sonoro dedicato al susseguirsi delle stagioni.

Nel corso della serata saranno eseguiti i quattro concerti dedicati alla Primavera, all’Estate, all’Autunno e all’Inverno, nei quali prendono forma il canto degli uccelli, il mormorio dei ruscelli, il temporale estivo, la vendemmia, la caccia, il vento e il gelo, tra le pagine più rappresentative del repertorio barocco.

A interpretare il capolavoro di Vivaldi sarà l’Ensemble Locatelli con Jérémie Chigioni al violino solista. Insieme a lui si esibiranno Ulrike Slowik e Martin Moya Fernandez ai violini, Alessandro Arnoldi alla viola, Thomas Chigioni al violoncello e alla direzione, Anais Lauwaert al contrabbasso e Tomas Gavazzi all’organo e al clavicembalo.

Il programma comprenderà anche un omaggio a Johann Sebastian Bach con il Concerto in la minore BWV 593 per organo solo, trascrizione del Concerto RV 522 di Vivaldi, testimonianza del legame artistico tra i due compositori.

Il concerto inaugurerà la 54ª Rassegna Organistica Valsassinese, diretta artisticamente da Daniele Invernizzi, che proseguirà fino al 29 agosto con appuntamenti ospitati in diverse chiese della Valsassina.

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