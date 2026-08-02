Barzio ospita “Segni e Colori”, in mostra arte africana e maschere dal mondo

L’esposizione sarà visitabile dall’8 al 18 agosto all’ex Municipio di via Roma 42 con apertura mattina e pomeriggio

Un viaggio tra 34 opere provenienti da diversi Paesi del mondo

BARZIO – Un percorso tra pittura, simboli e tradizioni per raccontare la ricchezza di culture diverse attraverso il linguaggio universale dell’arte. È questo lo spirito di “Segni e Colori – Mostra di quadri e maschere dal mondo”, l’iniziativa promossa da COE ETS che sarà ospitata dall’8 al 18 agosto nella sede dell’ex Municipio di Barzio, in via Roma 42.

L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare 34 opere provenienti da diversi Paesi del mondo. La mostra raccoglie principalmente quadri realizzati da artisti africani della Repubblica Democratica del Congo e del Camerun, affiancati da una selezione di maschere tradizionali.

Attraverso colori, forme, volti e simboli, il percorso espositivo invita a conoscere linguaggi artistici capaci di superare i confini geografici e culturali. Ogni opera diventa così occasione di incontro e confronto, proponendo uno sguardo sulla ricchezza e sulla varietà delle esperienze artistiche contemporanee africane.

L’obiettivo di “Segni e Colori” è avvicinare la cittadinanza a espressioni artistiche e culturali spesso poco conosciute, valorizzando l’arte come strumento di relazione tra persone, territori e comunità.

La mostra rappresenterà anche un momento per approfondire l’attività di COE ETS, grazie a uno spazio informativo dedicato ai progetti di cooperazione internazionale, sviluppo e promozione culturale che l’associazione porta avanti in Italia e all’estero.

Da oltre sessant’anni, infatti, COE ETS realizza iniziative educative, sociali e culturali e sviluppa progetti di cooperazione internazionale insieme a comunità, associazioni e partner locali. L’esposizione si inserisce in questo percorso con la convinzione che l’incontro con l’arte possa favorire conoscenza reciproca, curiosità e apertura verso il mondo.