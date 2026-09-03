Barzio saluta l’estate con Saltimbarzio: artisti di strada e cena in oratorio

Sabato 5 settembre il centro del paese ospiterà gli spettacoli dalle 15

In serata show conclusivo e cena di fine estate all’oratorio

BARZIO – Barzio si prepara a salutare l’estate con il ritorno di Saltimbarzio, il festival degli artisti di strada che da oltre vent’anni accompagna la chiusura della stagione turistica estiva. L’appuntamento è per sabato 5 settembre, quando il paese tornerà a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto.

A partire dalle 15, cinque diverse postazioni ospiteranno le esibizioni degli artisti: Palazzo Manzoni, piazza Garibaldi, via Ippolito Manzoni, via Roma all’angolo con via Martiri e via Martiri Patrioti Barziesi.

La formula è quella ormai consolidata negli anni. Il pubblico potrà assistere ai diversi spettacoli semplicemente spostandosi da una postazione all’altra, seguendo gli artisti nelle varie zone del paese. Un programma pensato per coinvolgere soprattutto i più giovani, ma anche curiosi e pubblico di tutte le età.

Gli spettacoli pomeridiani sono a ingresso gratuito. La manifestazione proseguirà poi in serata all’oratorio di via Milano, dove è previsto il grande show conclusivo.

Quest’anno ci sarà però una novità ad accompagnare la serata finale: prima dello spettacolo sarà infatti possibile partecipare a una cena di fine estate. Il servizio inizierà alle 19, sotto la tensostruttura dell’oratorio, con un menù che comprende casoncelli, stinco, salamelle e polenta.

La cena sarà disponibile sia per chi sceglierà di fermarsi in loco sia per chi opterà per l’asporto. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria.

Saltimbarzio si conferma così l’appuntamento scelto da Barzio per chiudere la stagione turistica estiva, con una giornata che unirà gli spettacoli degli artisti di strada alla serata conclusiva in oratorio.