Bellano, boom di iscrizioni per il Concorso internazionale musicale “Paese degli Artisti”

Dal 12 al 14 maggio al Palasole attesi oltre 450 giovani musicisti tra orchestre, solisti ed ensemble

Tre giorni di esibizioni, concerti serali e gala finale con premiazioni

BELLANO – Sarà un’edizione di grande richiamo quella del Concorso Internazionale Musicale “Bellano Paese degli Artisti”, in programma il 12 e 13 maggio al Palasole di Bellano, con conclusione il 14 maggio con il concerto di gala e le premiazioni finali.

Un successo che supera ogni aspettativa e che trasforma per tre giorni Bellano in una vera e propria capitale della musica giovanile: sono oltre 450 i giovani musicisti iscritti alla IX edizione del concorso.

Per due giorni il Lago di Como sarà attraversato da un’autentica “onda sonora”: studenti, solisti ed ensemble provenienti da tutta la Lombardia – tra cui Milano, Lissone, Seregno, Varese, Sondrio, Morbegno, Monza e Brianza – e dalla vicina Svizzera (Lugano e Chiasso) si alterneranno sul palco, dando vita a un evento che unisce qualità artistica, passione e condivisione.

L’edizione 2026 si distingue per una partecipazione straordinaria e una proposta musicale estremamente ricca:

3 ensemble vocali e strumentali delle scuole primarie

15 orchestre delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale

70 solisti tra scuole primarie, secondarie e superiori

3 ensemble nati dalla collaborazione tra diverse realtà scolastiche

13 duo cameristici

Un vero e proprio “vivaio” di talenti che testimonia la vitalità della formazione musicale giovanile e il valore educativo della pratica artistica.

A valutare le esibizioni sarà una giuria di alto profilo composta da Michele Santomassimo, Mauro Cattaneo, David Monge, Antonio Scaioli, Elena Colella, Caterina Poteriaieva ed Emanuela Milani, tutti professionisti attivi nel campo della didattica musicale.

Ad arricchire il concorso due appuntamenti serali ad ingresso gratuito, ideati e curati dal direttore artistico Michele Santomassimo, che sarà anche protagonista al pianoforte.

12 maggio 2026, ore 21.00

Andrea Mandelli

Direttamente dal talent “Amici”, il cantante proporrà un viaggio nella canzone d’autore, in un dialogo musicale intimo e coinvolgente.

13 maggio 2026, ore 21.00

Dal Barocco a Gershwin passando dai Queen

Un percorso musicale con il quartetto d’archi We – Ensemble, tra Bach, colonne sonore, Queen e la Rhapsody in Blue di Gershwin.

Due serate che mostrano come i confini tra generi musicali possano dissolversi, creando nuove connessioni artistiche.

Giovedì 14 maggio alle ore 21.00 al Palasole, con ingresso libero, si terrà il concerto di gala durante il quale si esibiranno i primi premi assoluti.

Al termine della serata l’Amministrazione Comunale di Bellano insieme alla commissione del concorso premierà ufficialmente i giovani talenti con riconoscimenti in denaro e diplomi di merito.

Il successo dell’iniziativa è il frutto della collaborazione tra il Comune di Bellano e l’Istituto Comprensivo “Monsignor L. Vitali”.

Fondamentale il contributo dell’assessore al Turismo Irene Alfaroli e della direzione artistica di Michele Santomassimo, ideatori del concorso che, giunto alla sua IX edizione, continua a crescere e a coinvolgere centinaia di giovani musicisti.

Per maggiori informazioni: infopoint@comune.bellano.lc.it ǀ 0341 1570370