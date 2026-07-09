Bellano è il primo Comune d’Italia tra le “Città che leggono”

Il progetto “Bellano, un borgo che legge” conquista il primo posto nazionale tra i Comuni fino a 5.000 abitanti nel bando del Cepell

Dal Ministero della Cultura arrivano 10.000 euro per ampliare le iniziative dedicate ai libri

BELLANO – Il Comune di Bellano conquista uno dei più importanti riconoscimenti nazionali dedicati alla promozione della lettura. Il Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero della Cultura ha infatti pubblicato le graduatorie finali del bando “Città che legge” 2025, assegnando a Bellano il primo posto a livello nazionale nella sezione riservata ai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale, realizzato in partenariato con alcuni dei soggetti del territorio aderenti al Patto comunale per la Lettura, è risultato il migliore della propria categoria, ottenendo un finanziamento di 10.000 euro.

Un risultato ancora più significativo considerando che, nella fascia dei Comuni fino a 5.000 abitanti, sono stati finanziati soltanto 8 progetti su 33 candidature presentate in tutta Italia. Bellano rappresenta inoltre l’unico Comune della Lombardia premiato in questa categoria, mentre considerando tutte le sezioni del bando sono soltanto altri due i Comuni lombardi che hanno ottenuto il finanziamento.

Il bando, promosso dal Centro per il libro e la lettura, è rivolto ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026 e sostiene la realizzazione di progetti integrati dedicati alla promozione del libro e della lettura attraverso reti territoriali che coinvolgono biblioteche, scuole, librerie, associazioni culturali e altri soggetti locali.

Con una dotazione complessiva di 1.353.750 euro, il bando finanzia iniziative capaci di creare un ecosistema locale favorevole alla lettura, promuovendo circuiti culturali integrati e rafforzando il ruolo del libro come strumento di crescita culturale, inclusione e partecipazione della comunità.

Il progetto vincitore, intitolato “Bellano, un borgo che legge”, punta a trasformare il paese in un polo culturale e letterario sempre più dinamico, facendo della lettura un’esperienza diffusa e quotidiana capace di coinvolgere cittadini di ogni età.

Tra le iniziative previste figurano il potenziamento delle rassegne letterarie “Il bello dell’Orrido”, curate da Armando Besio, e “Ospiti d’eccezione”, dedicate agli incontri con gli autori. Spazio anche ai più giovani con il laboratorio creativo “Non si giudica un libro dalla copertina”, mentre il progetto “Biblioteca diffusa” porterà i libri negli esercizi commerciali aderenti del paese. Previsti inoltre “L’edicola di tutti” e “BikeCrossing”, che offriranno punti di accesso gratuito ai libri negli spazi pubblici.

L’iniziativa rafforzerà inoltre la collaborazione con la Biblioteca comunale e con le scuole, attraverso attività come “Nati per leggere”, percorsi di lettura dedicati a bambini e ragazzi e l’acquisto di nuovi volumi tematici destinati sia alla biblioteca sia agli studenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonio Rusconi, che ha dichiarato: «Questo risultato rappresenta un motivo di grande soddisfazione per Bellano e premia il lavoro di rete costruito negli anni con la Biblioteca, le scuole, le associazioni e tutti i partner del Patto per la Lettura. Essere il primo Comune in Italia nella nostra categoria, e 12° considerando tutte le sezioni del bando, conferma la qualità del progetto e la volontà dell’Amministrazione di investire nella cultura come leva di crescita della comunità. Il finanziamento ottenuto ci consentirà di sviluppare nuove iniziative e di rafforzare un percorso che rende Bellano sempre più un borgo che legge.»

L’obiettivo del progetto è promuovere la lettura non solo come occasione di crescita culturale e formativa, ma anche come esperienza di socialità, dialogo e coesione, valorizzando il legame tra cultura, comunità e territorio e rendendo i libri protagonisti della vita del borgo.