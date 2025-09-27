Bellano. L’istallazione en plein air di Carlo Borlenghi colora le strade del borgo

Le 360 immagini di “Avanti la stella – Momenti di Pesa” sono collocate lungo tutto il paese

Il sindaco Rusconi: “L’istallazione vuole onorare i 420 anni della nostra Festa delle Feste e durerà fino a marzo”

BELLANO – Dopo che ha preso il via il Festival de I Borghi più belli d’Italia, Bellano si risveglia nuovamente come galleria d’arte a cielo aperto. Il tutto grazie all’iniziativa “Avanti la stella – Momenti di Pesa” che si inspira a “Ritratto di Bellano”, l’istallazione en plein air che nel 2023 aveva visto affissi su finestre, vetrine e spazi pubblici i ritratti fotografici dei cittadini bellanesi, realizzati dal maestro Carlo Borlenghi.

“Dopo il successo del ‘Ritratto’ e considerato che in tanti avevano chiesto di ripetere l’iniziativa, abbiamo pensato a una sorta di replica, ma ispirata a un soggetto diverso – spiega il sindaco Antonio Rusconi – Per questa seconda proposta, però, consultandoci con Carlo Borlenghi, si è deciso di dedicare l’installazione alla Pesa Vegia”.

“Non è stata una scelta casuale. In questo modo, infatti, vogliamo celebrare i 420 anni della Pesa Vegia e, nel contempo, rendere omaggio a Bellano, alla forza dei suoi volontari e alla maestria dell’artista”.

Bellano, quindi, si è svegliata immersa nella magia della sua Festa delle Feste: finestre, vetrine e altri scorci del centro storico e delle vie affacciate sul lago, arricchite da immagini della Pesa Vegia. Il sindaco Rusconi spiega che: “Carlo Borlenghi ha scelto immagini del suo vasto archivio e ritratti appositamente realizzati in occasione dell’ultima edizione della Pesa Vegia, con l’idea di una nuova iniziativa come questa. Ne è così nata una nuova esposizione che, però, a differenza del ‘Ritratto’ di Bellano, non prevede solo immagini in bianco e nero”.

La mostra a cielo aperto “Avanti la Stella“, infatti, propone immagini a colori dei personaggi in costume e ritratti in bianco e nero dei volontari che collaborano all’organizzazione della manifestazione, oltre a scene della Pesa Vegia.

“Abbiamo scelto di allestire l’esposizione in occasione dell’apertura del Festival per offrire un’opportunità in più di conoscere l’evento clou di Bellano – prosegue Rusconi – L’installazione rimarrà visibile fino al 20 marzo 2026. Ossia fino alla conclusione dei Giochi Olimpici invernali”.

Anche questa volta l’installazione è stata allestita nello spazio di una sola notte, all’insaputa della maggior parte dei bellanesi. I lavori hanno coinvolto circa 60 volontari, che hanno applicato le immagini nel corso della notte fra giovedì 25 e venerdì 26 settembre. In totale sono esposte 360 immagini, collocate in circa 200 spazi distribuiti in paese.

Da parte del sindaco Rusconi e dell’Amministrazione comunale giunge il ringraziamento rivolto a tutti i volontari che hanno lavorato per dar vita all’iniziativa e ai privati che hanno messo a disposizione gli spazi per l’applicazione delle immagini.