Bellano: Successo di “Yeah!”, il festival del libro per ragazzi

BELLANO – Il cielo sopra Bellano, che minacciava temporali, si è terso, il 9 Maggio, e ha regalato una splendida giornata di sole agli studenti di Abbadia Lariana, Mandello e Lierna arrivati per partecipare a “Yeah! Festival del libro per ragazzi“. Il bel tempo era fondamentale, essendo che l’edizione di quest’anno del festival non si svolge più al Palasole, ma all’aperto, presso il Parco delle Rimembranze.

In mattinata i ragazzi hanno incontrato il Consiglio Comunale e hanno raccontato le loro emozioni, sottolineando il piacere della scelta di partecipare al Festival e di impegnarsi come cittadini attivi. Sono poi seguiti i laboratori e giochi organizzati presso l’Oratorio di Bellano. I laboratori di Cristina di Babalibri e Stefano Colombo hanno coinvolto una cinquantina di bambini e ragazzi che hanno realizzato personaggi immaginari e creato piccole opere d’arte con materiali di riciclo, mentre i giochi in legno di Ludipuzzle hanno coinvolto intere famiglie fino a sera.