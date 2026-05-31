Bellano, torna “Bellano tra Arte, Storia e Fede”: tredici siti coinvolti nel progetto 2026

Al via la settima edizione dell’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e religioso del territorio

Aperture, visite guidate, percorsi accompagnati e mostre

BELLANO – Giunge alla settima edizione il progetto “Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso del territorio.

Promosso dalla Pro Loco Bellano in partenariato culturale con le Parrocchie di Bellano e Vendrogno e con l’Associazione Insieme per il Museo di Vendrogno, il progetto si inserisce nel più ampio programma BAC Bellano Arte Cultura sostenuto dal Comune di Bellano.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è ampliare le opportunità di fruizione dei luoghi culturali del territorio, in linea con le finalità del bando per la valorizzazione dei siti culturali finanziato attraverso il Fondo “Ambiente e Cultura”, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Silea e Lario Reti Holding.

Sono tredici i luoghi coinvolti nell’edizione 2026: San Nicolao Arte Contemporanea, il Museo Giancarlo Vitali, le chiese dei Santi Nazaro e Celso, Santa Marta, San Rocco e Sant’Andrea a Bonzeno, il Santuario della Madonna delle Lacrime a Lezzeno, il Santuario della Madonna della Neve a Vendrogno, le chiese di Sant’Antonio, San Lorenzo e San Grato, oltre al MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca.

Elemento distintivo del progetto sono i “Custodi del Patrimonio”, volontari e appassionati del territorio che collaborano all’apertura dei siti e all’organizzazione di visite guidate, percorsi accompagnati e iniziative culturali.

Tra le aperture previste dal progetto, il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno sarà visitabile nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Le chiese dei Santi Nazaro e Celso e di Santa Marta a Bellano, insieme al Santuario della Madonna delle Lacrime a Lezzeno, saranno invece aperte tutti i giorni da maggio a settembre, dalle 10 alle 18.

Aperture straordinarie sono inoltre in programma per la chiesa di San Rocco e per la chiesa di Sant’Andrea a Bonzeno. Entrambi i luoghi saranno visitabili dalle 11 alle 13 nelle giornate del 13 e 27 giugno, del 4 e 18 luglio e del 12 e 26 settembre; la chiesa di San Rocco sarà aperta anche il 15 e 29 agosto, mentre per Sant’Andrea è prevista un’apertura il 29 agosto.

Il calendario delle visite guidate comprende inoltre il percorso “DEVOTA. Arte e sacro, territorio e comunità”, in programma il 19 giugno, il 25 luglio, l’8 agosto e il 5 settembre alle 10.30, mentre l’11 luglio alle 14.30 si svolgerà l’iniziativa “Cammini”. A settembre è previsto un appuntamento dedicato alla chiesa di San Grato, mentre BAC Bellano Arte Cultura proporrà ulteriori visite nei mesi di settembre, ottobre e dicembre alle 15.30.

Tra gli eventi dell’estate figura infine la mostra “Luce, pietra e memoria: le chiese di Vendrogno”, allestita nella chiesa di San Grato dal 26 luglio al 7 agosto e visitabile ogni giorno dalle 16 alle 18.

Il programma completo e gli aggiornamenti sulle iniziative sono disponibili attraverso i canali del progetto.