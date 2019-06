Iniziativa di promozione della lettura rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Simona Piazza: “La lettura è uno strumento fondamentale di crescita”

LECCO – Il Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese anche quest’anno rinnova l’iniziativa di promozione della lettura rivolta agli alunni degli istituti del territorio provinciale.

Il progetto, diventato un appuntamento fisso, prevede la distribuzione a 13.000 bambini delle scuole primarie delle copie del libretto BIBLIOESTATE 2019: “Dodo a chi? Non leggere può causare l’estinzione!”, con 70 proposte di lettura. Per la fascia 6-10 anni il titolo “Dodo a chi? Non leggere può causare l’estinzione!” è un invito-provocazione alla lettura che fa leva su un immaginario caro ai bambini, quello degli animali preistorici. Il dodo, la tigre dai denti a sciabola e il mammut corrispondono alle tre fasce d’età in cui sono divisi i libri, classe 1^, classe 2^ e 3^ e classe 4^ e 5^. Il libretto è arricchito da una sezione dedicata alla saggistica per ragazzi “Per i più curiosi” e, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, da una selezione di libri dedicati al genio.

A 8.000 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado saranno invece distribuite delle copie del libretto BIBLIOESTATE HIGH – PASSBOOK: libri senza frontiere, con 40 proposte di lettura.

Per la fascia 11-14 anni l’invito è a viaggiare tra i libri e con i libri, da qui il titolo, PASSBOOK. I ragazzi potranno scegliere i temi a loro più vicini lasciandosi guidare dagli hashtag e dalle taglie – S, M, L, XL – che non indicano il numero di pagine, ma la complessità del tema trattato. “E se divento grande”, “Stupidera”, “Avventure&Gialli” e “Resto del mondo”: queste le sezioni di PASSBOOK, suddiviso per genere e non per fascia d’età.

Tutti i libri proposti sono stati selezionati da un gruppo di bibliotecari e sono disponibili al prestito presso tutte le biblioteche della provincia. Valutando le pubblicazioni più recenti del mercato editoriale, i 110 libri proposti hanno l’obiettivo di essere quanto più rispondenti agli interessi e ai bisogni di bambini e ragazzi.

“La lettura è uno strumento fondamentale di crescita – commenta la Presidente del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese Simona Piazza – da questa convinzione si rinnova ogni anno l’iniziativa Biblioestate con le proposte di lettura per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del nostro territorio. Il Sistema Bibliotecario ha realizzato due libretti ad hoc per ciascuna fascia di età, un invito alla lettura, alla condivisione e al gioco, con una selezione di libri da portare con sé anche in vacanza”.