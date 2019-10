Al Caffè Letterario, domenica 13 ottobre, pettegolezzi brianzoli

Nuova iniziativa culturale il 13 ottobre

Ospite l’Associazione Università del Monte di Brianza

LECCO – Dopo una pausa estiva la Biblioteca Ricreativa per Degenti, in servizio presso gli ospedali dell’Asst di Lecco dal 2005, nell’ambito delle sue consuete attività, ha programmato una nuova iniziativa culturale rivolta a tutti i degenti di via dell’Eremo e alla cittadinanza interessata.

L’evento, organizzato per domenica 13 ottobre a partire dalle ore 17 presso la hall dell’ospedale Manzoni di Lecco, vedrà come ospite del giorno l’Associazione Università del Monte di Brianza da sempre impegnata a educare e sensibilizzare i giovani e la cittadinanza alla conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, ambientale, naturalistico e umano della Brianza.

Due attrici, accompagnate dalla piacevole musica della fisarmonica, presenteranno “Sbaletà” spettacolo che come definito dal termine stesso ha solo la pretesa di far sorridere e la peculiarità di essere leggero rivivendo momenti della nostra storia quando il chiacchiericcio e l’interessarsi dei fatti altrui metteva un po’ di sale in quel piccolo mondo dei nostri paesi.