Biblioteca Calolzio. Box esterno per la restituzione dei libri e nuove regole d’accesso

Dopo l’emergenza covid novità in biblioteca

Dall’8 giugno apertura su appuntamento

CALOLZIOCORTE – Era fine dicembre del 2019 quando la Responsabile Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese Silvia Ponzoni, annunciava la possibilità di acquisto di 8 box da esterno per la restituzione dei libri, azione prevista nel progetto finanziato da Lario reti Holding.

La biblioteca civica “Caterina Cittadini” di Calolziocorte si è attivata grazie alla sua responsabile Emanuela Locatelli, in collaborazione con il membro dell’Ufficio di Presidenza del Sistema Bibliotecario Lecchese, il consigliere comunale Pamela Maggi, riuscendo ad ottenere grazie all’interessamento dell’Assessore Cristina Valsecchi e del Sindaco Marco Ghezzi uno di questi box, con una capienza indicativa di circa 200 libri.

Il box è posizionato nei pressi dell’ingresso della biblioteca ed è accessibile agli utenti 7 giorni la settimana, 24 ore su 24. Da lunedì 8 giugno la biblioteca sarà aperta per il ritiro dei libri solo previo appuntamento al numero 0341.643820 con modalità di ingresso ben definite. Sarà possibile accedere al desk per il ritiro o per la restituzione dei libri: