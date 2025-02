Biblioteca di Merate, prestiti e utenti attivi in crescita nel 2024

Riconfermata per la struttura la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-26

Quasi 70 mila prestiti totali e oltre 2500 utenti attivi. Meratesi iscritti alla gara di lettura “Books” (108) dietro solo ai lecchesi (113)

MERATE – L’anno appena concluso conferma la Biblioteca di Merate tra le più attive del territorio, con un numero di prestiti e di utenti attivi sempre in crescita.

I prestiti totali “al banco” nel corso del 2024 sono stati 60.959 (erano 57734 nel 2023)

e gli utenti “attivi” (con almeno un prestito) sono stati 2527 (erano 2450 nel 2023). I meratesi si dimostrano forti lettori anche con la significativa partecipazione alla gara di lettura “Books”: iniziata a ottobre, terminerà a marzo 2025 e gli iscritti a Merate sono ben 108, secondi solo ai lecchesi che sono 113.

Con dati così positivi la Città di Merate non poteva perdere la prestigiosa qualifica di “Città che legge” che infatti è stata riconfermata anche per il triennio 2024-26.

Infine, in linea con i dati nazionali ma anche provinciali, i libri più letti a Merate sono stati:

Adulti

1. La portalettere di Francesca Giannone – Nord editore;

2. Grande meraviglia di Viola Ardone – Einaudi editore;

3. Cuore nero di Silvia Avallone – Rizzoli editore;

4. Un animale selvaggio di Joël Dicker – La Nave di Teseo editore;

5. L’orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio – Einaudi editore.

Bambini e ragazzi

1. La grande quercia di Julia Donaldson – Nord-Sud editore;

2. Il mostro dell’armadio esiste e posso dimostrarvelo! di Antoine Dole – Emme edizioni;

3. 20 capolavori da conoscere prima di diventare grandi di Costantino D’Orazio –

Piemme editore;

4. La voce di carta di Lodovica Cima – Mondadori editore;

5. Giuditta e l’orecchio del diavolo di Francesco d’Adamo – Giunti editore.

Giovani aduli (16-19 anni)

1. Camminare, correre, volare di Sabrina Rondinelli – editore EL;

2. Come uccidono le brave ragazze di Holly Jackson – Rizzoli editore;

3. Dammi mille baci di Tillie Cole – Always Publishing;

4. Stigma di Erin Doom – Magazzini Salani;

5. Tutta la mia rabbia di Sabaa Tahir – Leggereditore.

“I dati parlano chiaro: abbiamo registrato un significativo aumento sia nel numero di lettori che di prestiti, posizionando la nostra biblioteca al secondo posto per attività, subito dopo Lecco. Ma non è tutto! La partecipazione dei lettori alla sfida di Books è stata straordinaria, così come l’interesse dimostrato col numero di adesioni dei bambini alle letture a loro dedicate. Le collaborazioni con le scuole hanno ulteriormente arricchito il nostro programma, rendendo Merate una città appassionata di lettura. Questi successi sono il risultato del lavoro instancabile delle nostre bibliotecarie, che ogni giorno si impegnano per promuovere la cultura e l’amore per i libri. Grazie a loro, la Biblioteca di Merate continua a essere un punto di riferimento per tutti gli amanti della lettura!”, il commento di Patrizia Riva, assessora alla Promozione Culturale e Turistica, Istruzione, Pari Opportunità e Legalità.