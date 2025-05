BioBlitz al Parco Monte Barro, esploratori alla scoperta della natura

L’evento per bambini e adulti si svolgerà dal 16 al 18 Maggio

Obiettivo di BioBlitz è censire le farfalle del Parco Monte Barro

GALBIATE – Il Parco Monte Barro, insieme a oltre 50 tra aree protette, riserve, parchi e PLIS, aderisce alla decima edizione di “BioBlitz – Esploratori della Biodiversità per un giorno“, l’evento, per bambini e per adulti, di educazione e sensibilizzazione naturalistica e scientifica.

Dal 16 al 18 maggio al Parco Monte Barro sono in programma numerosi itinerari alla scoperta di rapaci notturni, alberi, fiori, uccelli con un’attenzione speciale dedicata alle farfalle.

BioBlitz nasce con l’intento di universalizzare la scienza, portandola a chiunque e rendendo chiunque parte attiva del percorso scientifico. Questo progetto, definito come “Citizen Science“, vede il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle attività di ricerca, individuazione e classificazione di specie floristiche e faunistiche nelle aree protette della Lombardia. I dati, che verranno raccolti tramite l’app iNaturalist o l’apposito sito saranno poi elaborati e diventeranno un utile strumento di monitoraggio della biodiversità lombarda.

Ogni anno viene individuato un gruppo tassonomico trasversale che viene censito in tutte le Aree Protette aderenti al progetto. Per l’edizione 2025, la scelta è ricaduta sul proseguimento del censimento delle farfalle avviato lo scorso anno in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino. Il programma completo delle uscite al Parco Monte Barro è scaricabile su questo sito mentre la locandina dell’evento è disponibile qui.

Per informazioni si può telefonare al numero 3662380659.