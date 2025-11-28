Bosisio Parini. 12mila euro per la biblioteca comunale grazie al Fondo Cultura

Il contributo ministeriale rafforza il ruolo della biblioteca come punto di riferimento sul territorio

“Questi fondi ci permetteranno di acquistare nuovi libri di eccellenza”

BOSISIO PARINI – Un contributo di 12mila euro del bando ministeriale del Fondo Cultura sarà destinato alla biblioteca comunale di Bosisio Parini. La notizia è stata comunicata durante il consiglio comunale, nel corso del quale è stata approvata la variazione di bilancio che include tra le maggiori entrate il finanziamento per l’acquisto di nuovi libri. Il sindaco Gilardi ha ringraziato l’assessore Beccalli per aver colto l’opportunità di partecipare al bando ministeriale.

L’Assessore Beccalli ha dichiarato: “Il nostro impegno è stato volto anche a intercettare le risorse messe a disposizione dagli enti sovracomunali per iniziative di valore sul nostro territorio. L’assegnazione di ben 12mila euro conferma l’ottimo lavoro svolto”.

“Questi fondi ci permetteranno di acquistare nuovi libri di eccellenza, non solo per rendere la nostra biblioteca un punto di riferimento sempre più riconoscibile in relazione al poeta Parini, ma anche per rispondere alle esigenze dei cittadini, ampliando l’offerta con nuovi generi letterari e intercettando i gusti dei giovani lettori” ha aggiungo Beccalli.

“Siamo felici per il contributo ottenuto. L’investimento sulla biblioteca che andremo a realizzare sarà il più importante degli ultimi anni” ha concluso il Sindaco Paolo Gilardi.