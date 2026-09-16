Bosisio Parini. Musica in Piazza Precampel con “Melodie di fine estate”

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Dai Pooh ai Blues Brothers, da Renato Zero a Fabrizio De André con il Corpo Musicale Mons. G. Nava di Lurago d’Erba

L’appuntamento sarà anche l’occasione per ringraziare le associazioni che hanno contribuito alle iniziative organizzate durante l’anno

BOSISIO PARINI – Sarà la musica ad accompagnare Bosisio Parini verso la fine dell’estate. Domenica 20 settembre, alle 16, Piazza Precampel ospiterà “Melodie di fine estate”, concerto a ingresso gratuito che attraverserà generi ed epoche della musica italiana e internazionale.

Dalle ritmiche dei Pooh all’energia dei Blues Brothers, passando per Renato Zero e la poesia di Fabrizio De André, il repertorio accompagnerà il pubblico tra canzoni e melodie capaci di richiamare i ricordi della bella stagione. A esibirsi sarà il Corpo Musicale Mons. G. Nava di Lurago d’Erba, diretto dal maestro Umberto Valesini.

“Siamo felici di poter ospitare a Bosisio Parini un appuntamento che unisce musica, territorio e socialità – commentano il sindaco Paolo Gilardi e l’assessore al Turismo Elena Riva -. Piazza Precampel e il nostro lago rappresentano una cornice speciale per salutare insieme l’estate. La musica è un linguaggio capace di coinvolgere tutte le generazioni e crediamo sia importante continuare a proporre occasioni di incontro e di condivisione per cittadini e visitatori”.

Il concerto avrà anche un significato particolare per il mondo dell’associazionismo locale. All’appuntamento sono state infatti invitate le realtà che, nel corso dell’anno e soprattutto durante i mesi estivi, hanno contribuito all’organizzazione di iniziative e momenti di ritrovo in paese.

“Abbiamo voluto invitare tutte le associazioni – proseguono Gilardi e Riva – perché questo appuntamento vuole essere anche un momento di ringraziamento. Il lavoro prezioso dei volontari e delle associazioni è fondamentale per la nostra comunità. Grazie al loro impegno è stato possibile creare tanti momenti di incontro, festa, aggregazione che hanno arricchito il nostro paese e accolto anche numerosi visitatori”.

Un contributo che l’Amministrazione lega anche all’idea di comunità che intende portare avanti. “Questa è la Bosisio che vogliamo continuare a costruire: una comunità che collabora, che si incontra e che sa valorizzare le proprie energie. A tutte le associazioni va quindi il nostro più sincero grazie per quanto fatto fino ad oggi e per quello che continueranno a fare”.

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