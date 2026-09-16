Bosisio Parini. Musica in Piazza Precampel con “Melodie di fine estate”

Dalle ritmiche dei Pooh all’energia dei Blues Brothers, passando per Renato Zero e la poesia di Fabrizio De André, il repertorio accompagnerà il pubblico tra canzoni e melodie capaci di richiamare i ricordi della bella stagione. A esibirsi sarà il Corpo Musicale Mons. G. Nava di Lurago d’Erba, diretto dal maestro Umberto Valesini.

“Siamo felici di poter ospitare a Bosisio Parini un appuntamento che unisce musica, territorio e socialità – commentano il sindaco Paolo Gilardi e l’assessore al Turismo Elena Riva -. Piazza Precampel e il nostro lago rappresentano una cornice speciale per salutare insieme l’estate. La musica è un linguaggio capace di coinvolgere tutte le generazioni e crediamo sia importante continuare a proporre occasioni di incontro e di condivisione per cittadini e visitatori”.

Il concerto avrà anche un significato particolare per il mondo dell’associazionismo locale. All’appuntamento sono state infatti invitate le realtà che, nel corso dell’anno e soprattutto durante i mesi estivi, hanno contribuito all’organizzazione di iniziative e momenti di ritrovo in paese.

“Abbiamo voluto invitare tutte le associazioni – proseguono Gilardi e Riva – perché questo appuntamento vuole essere anche un momento di ringraziamento. Il lavoro prezioso dei volontari e delle associazioni è fondamentale per la nostra comunità. Grazie al loro impegno è stato possibile creare tanti momenti di incontro, festa, aggregazione che hanno arricchito il nostro paese e accolto anche numerosi visitatori”.

Un contributo che l’Amministrazione lega anche all’idea di comunità che intende portare avanti. “Questa è la Bosisio che vogliamo continuare a costruire: una comunità che collabora, che si incontra e che sa valorizzare le proprie energie. A tutte le associazioni va quindi il nostro più sincero grazie per quanto fatto fino ad oggi e per quello che continueranno a fare”.