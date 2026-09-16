Bosisio Parini. Musica in Piazza Precampel con “Melodie di fine estate”

Dai Pooh ai Blues Brothers, da Renato Zero a Fabrizio De André con il Corpo Musicale Mons. G. Nava di Lurago d’Erba
L’appuntamento sarà anche l’occasione per ringraziare le associazioni che hanno contribuito alle iniziative organizzate durante l’anno
BOSISIO PARINI – Sarà la musica ad accompagnare Bosisio Parini verso la fine dell’estate. Domenica 20 settembre, alle 16, Piazza Precampel ospiterà “Melodie di fine estate”, concerto a ingresso gratuito che attraverserà generi ed epoche della musica italiana e internazionale.
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