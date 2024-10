Brianza Classica, appuntamento con “Impressioni sonore tra Otto e Novecento”

In concerto il duo Oliva-Ayvazoğlu con Maria Ivana Oliva alla chitarra e Hürkan Ayvazoglu al flauto

Appuntamento sabato 12 ottobre, con inizio alle 20.30, alla Cascina Maria a Paderno d’Adda

PADERNO D’ADDA – Continua con un nuovo affascinante appuntamento la rassegna musicale “Immagini Sonore”, parte del circuito cameristico interprovinciale “Brianza Classica”, organizzata dall’Associazione Early Music Italia sotto la direzione del Maestro Giorgio Matteoli. Sabato 12 ottobre, la Cascina Maria di Paderno d’Adda farà da cornice a un evento musicale che promette di incantare il pubblico: il concerto del duo composto dalla chitarrista Maria Ivana Oliva e dal flautista turco Hürkan Ayvazoğlu.

Il concerto, intitolato “Impressioni sonore tra Otto e Novecento”, proporrà un repertorio che attraversa due secoli di storia musicale, con brani scelti della letteratura per flauto e chitarra, arricchiti da composizioni emblematiche per strumento solista. Al centro del programma la “melodia”, elemento cardine che si evolve e si trasforma nei brani proposti, creando un’esperienza di ascolto raffinata e coinvolgente.

Il flautista Hürkan Ayvazoğlu, nato ad Ankara e formatosi con prestigiosi riconoscimenti, è una figura di spicco nel panorama internazionale. Ha iniziato la sua carriera sotto la guida del padre e ha suonato come solista con la TRT Ankara Radio and TV e l’Orchestra da Camera di Ankara. Diplomatosi al Conservatorio Richard Strauss di Monaco, ha lavorato con orchestre prestigiose e partecipato a tournée in tutto il mondo, esibendosi in Europa, Messico e Russia. Oggi insegna flauto e musica da camera presso il Conservatorio Statale della D. E. University di Smirne, continuando a esibirsi in contesti di rilievo.

Accanto a lui, la chitarrista Maria Ivana Oliva, originaria di Taranto, con un curriculum di prestigio che la vede esibirsi come solista e in formazioni cameristiche in Italia e all’estero. Oltre al diploma in chitarra conseguito con il massimo dei voti, Oliva ha una laurea in Economia e Commercio e un Master in Leadership e Management dell’Educazione. Ha perfezionato le sue competenze con grandi maestri come Oscar Ghiglia e Julian Bream, ed è fondatrice e direttrice artistica di importanti festival chitarristici. Oggi è attivamente impegnata nell’insegnamento e nella promozione della musica, dirigendo l’Associazione “Guitar Artium” di Taranto e collaborando con l’Istituto di ricerca musicale di Madrid.

La rassegna musicale gode del patrocinio del Ministero della Cultura (MIC), della Regione Lombardia, delle Province di Monza e Brianza e di Lecco. Un sostegno importante viene anche da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Nuovo Imaie, e dalla Banca Popolare di Sondrio, oltre che dalle amministrazioni locali. In particolare, l’evento è arricchito da iniziative che puntano a coinvolgere il pubblico giovane, grazie alla collaborazione di diverse associazioni culturali, tra cui l’APS Arché di Osnago, la MusicArt di Lesmo e la Fondazione Piseri di Brugherio.

La serata del 12 ottobre si preannuncia come un viaggio musicale indimenticabile, che unisce talento, tecnica e passione per la musica. Le prenotazioni per partecipare all’evento possono essere effettuate a partire dal lunedì precedente il concerto, contattando il numero indicato per assicurarsi un posto. Sul sito della rassegna sono disponibili maggiori dettagli sugli artisti e sul programma.

“Immagini Sonore” continua così a regalare momenti di alta musica, con concerti che valorizzano non solo il patrimonio musicale classico, ma anche i territori che li ospitano.

Per prenotazioni, è possibile chiamare o inviare un messaggio al numero 335.5461501, dalle ore 8:00 alle ore 20.