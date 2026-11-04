Brianza Classica torna a Casatenovo: domenica il concerto “Sonata d’amore”

Semeraro e Fracasso porteranno in scena la storia artistica e sentimentale di Robert Schumann e Clara Wieck

Appuntamento domenica 8 novembre alle 16.30 l’Auditorium Graziella Fumagalli

CASATENOVO – La musica classica incontra il teatro e la narrazione per raccontare una delle storie d’amore più intense della storia della musica. Brianza Classica torna a Casatenovo con un nuovo appuntamento della sua XXIII edizione: domenica 8 novembre, alle 16.30, l’Auditorium “Graziella Fumagalli” di Villa Mariani ospiterà “Sonata d’amore”, uno spettacolo dedicato alla relazione artistica e sentimentale tra Robert Schumann e Clara Wieck.

L’iniziativa rientra nella rassegna autunnale “Nel segno di Ella, Miles, William e John”, parte del circuito cameristico interprovinciale promosso dall’Associazione Early Music Italia ETS e diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, che coinvolge le province di Monza e Brianza e Lecco.

Sul palco salirà il duo composto da Giuseppe Semeraro, voce recitante, e Luigi Fracasso, al pianoforte. Musica e teatro si intrecceranno per ripercorrere la vicenda di due artisti che hanno condiviso talento, passione e un rapporto segnato da momenti di grande intensità. Al centro dello spettacolo il legame tra Schumann, compositore tra i più importanti del Romanticismo, e Clara Wieck, considerata una delle maggiori pianiste e interpreti del suo tempo.

Una storia fatta di slanci e difficoltà, raccontata attraverso frammenti narrativi e poetici accompagnati da alcune delle composizioni più celebri di Robert Schumann. La musica diventa così il filo conduttore di un racconto in cui amore, arte e destino si intrecciano.

Il concerto sarà preceduto da un appuntamento dedicato ai giovani musicisti, nell’ambito del Preludio giovanile curato dalla Fondazione Luigi Piseri di Brugherio. Protagonisti saranno Maria Roccasalva Firenze al violoncello e Roberto Gambaro al pianoforte, che eseguiranno la Sonata BWV 1017 di Johann Sebastian Bach, nella versione per violoncello e pianoforte.

Per seguire gli appuntamenti della rassegna è disponibile anche Classic Appeal, l’applicazione ufficiale di Brianza Classica, attraverso la quale consultare informazioni sui concerti e sugli artisti, approfondimenti, fotografie e video. L’applicazione è gratuita e può essere scaricata dagli store degli smartphone oppure attraverso il link dedicato.

La manifestazione conferma inoltre l’attenzione degli organizzatori all’accessibilità economica della proposta culturale. Salvo diversa indicazione, il biglietto per gli spettacoli costa 1 euro, mentre l’ingresso è gratuito per le persone con disabilità in possesso di certificato.

La rassegna è realizzata con il sostegno di numerose istituzioni e realtà del territorio. Tra i soggetti che hanno concesso patrocinio e contributi figurano il Ministero della Cultura, Regione Lombardia, la Fondazione della Comunità Monza e Brianza e il Fondo Sostegno Arti Dal Vivo. Collaborano inoltre le Province di Monza e Brianza e di Lecco e Nuovo Imaie.

Particolare attenzione è riservata anche al coinvolgimento dei giovani e alle iniziative di carattere sociale, realizzate in collaborazione con l’Associazione APS Arché di Osnago, la Fondazione Piseri di Brugherio, DomusMia – il circolo delle idee, la Fondazione Stefania Onlus, la Cooperativa Il Volo EST e l’Azienda Agricola Cascina Rampina. Early Music Italia ETS è inoltre socia dell’AIAM.