Brianza Classica: ultimi due appuntamenti per la rassegna

Sabato 20 e domenica 21 luglio si chiude la XXI edizione

Rassegna musicale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli

SEVESO (MB)/MONZA – La Rassegna musicale dal titolo “Nel Segno di Puccini” del circuito cameristico interprovinciale Brianza Classica, dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, giunta alla sua XXI edizione, si conclude con un doppio appuntamento: sabato 20 e domenica 21 luglio.

Nella serata di sabato, alle ore 21 presso il Santuario di San Pietro Martire a Seveso, il duo formato da Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone (con pianoforte a quattro mani), si esibirà nel concerto “Il salotto dell’800: classicismi ed echi romantici”. Nell’Ottocento, il duo a quattro mani è l’ensemble prediletto per poter riascoltare nei salotti le ouverture e le arie più celebri delle opere e le sinfonie. Il programma proposto alterna trascrizioni da Bach e Chopin a pagine scritte appositamente per questa formazione come la sonata k 521 di Mozart, i valzer op 39 di Brahms e la danza slava op 46 n 7 di Dvorak.

Invece, domenica alle ore 17 presso la Sala Maddalena a Monza, lo scrittore Bruno Gambarotta, accompagnato dalle note del pianoforte di Giorgio Costa e da quelle del flauto di Elena Cornacchia, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la vita e le opere del compositore Giacomo Puccini di cui si celebrano i cento anni dalla scomparsa.

“Il brano ‘Vissi d’arte, vissi d’amore’ è un omaggio a Giacomo Puccini, la cui arte ha segnato un’epoca intera. Le opere più suggestive di Puccini saranno raccontate e commentate da Gambarotta che svelerà preziosi aneddoti della vita del compositore. Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, un po’ come tornare indietro di qualche anno quando l’opera era ancora magia. Il tutto con la garbata ironia di Bruno Gambarotta e l’estro di Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte” spiegano dalla Rassegna musicale.

La rassegna si svolgerà grazie al contributo del Ministero della Cultura (MIC), Regione Lombardia – Il Consiglio, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lecco per il patrocinio; la Fondazione Comunitaria del Lecchese, la Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus, Nuovo Imaie, la Banca Popolare di Sondrio e ogni singola amministrazione comunale per il sostegno alla rassegna. Progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura.

Le iniziative e gli eventi sono realizzati grazie alla collaborazione della Fondazione Piseri di Brugherio, L’Associazione MusicArt di Lesmo e l’Associazione APS Arché di Osnag, Fondazione Stefania Onlus, la Cooperativa Il Volo EST e l’Azienda Agricola Cascina Rampina.

Brianza Classica tornerà dopo la pausa estiva con la rassegna “Immagini sonore” a partire dal 7 settembre. Il programma aggiornato dei concerti, gli approfondimenti e le schede degli artisti sono presenti sul sito web.

Per prenotazioni è possibile chiamare o mandare un messaggio al numero: 335.5461501.