Caffeine Merate Danza: confermato solo l’appuntamento del 5 aprile

L’intera rassegna sarà posticipata in autunno

Il 5 aprile (coronavirus permettendo) spazio alla Nuova Barberia Carloni del Teatro Necessario

MERATE – Varrà come festa per la riapertura dei teatri che come momento – ponte per presentare il festival che avrà luogo in autunno e non più a marzo. Stiamo parlando dello spettacolo Nuova Barberia Carloni del Teatro Necessario in programma il 5 aprile, l’unico confermato nell’ambito della rassegna Caffeine Merate Danza. In base a quanto previsto dal decreto del consiglio dei Ministri tutti gli spettacoli in programma fino al 3 aprile sono stati posticipati in autunno ad accezione di quello in programma il 5 aprile alle 16.30 in Auditorium a Merate.

“Stiamo aspettando qualche conferma da parte delle compagnie che avevamo già in cartellone, ma il nostro sforzo è assoluto per garantire che il programma venga rispettato, solo più avanti e non a marzo” fanno sapere gli organizzatori.