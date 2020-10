Caffeine Merate Danza omaggia Pina Bausch

Appuntamento sabato 17 alle 21 in Auditorium con l’ultimo spettacolo di Caffeine Merate Danza

Un omaggio all’indimenticata Pina Bausch portato in scena dalla compagnia Artemis Danza

MERATE – Ultimo appuntamento con Caffeine Merate Danza, il festival di danza contemporanea organizzato dal Circuito Claps in collaborazione con il Comune. Ecco quindi in arrivo a Merate l’ultima compagnia dell’edizione 2020.

Sabato 17 ottobre alle 21 in Auditorium a chiudere il festival sarà “Omaggio a Pina” della Compagnia Artemis Danza. Nell’opera di Pina Bausch, il corpo incontrava la danza, la musica, il canto e la recitazione, permettendo a questi elementi di dare vita a partiture dall’inconfondibile cifra stilistica. Grazie all’analisi dei sentimenti e delle emozioni umane, ogni creazione si colorava di tinte e atmosfere diverse. Per il decennale della scomparsa dell’artista (avvenuta nel 2009), Monica Casadei ha dato vita nel 2019 a un omaggio personale a Pina, un dialogo dove il suo segno coreografico incontra la poetica della madre del Tanztheater. Una grande festa, nella quale i danzatori vivono situazioni e dinamiche che celebrano l’umano e le sue sfaccettature.

Gli eventi collaterali

Fino al 17 ottobre, nell’atrio del Comune, è allestita una mostra a cura di Giuseppe Distefano – giornalista, critico di danza e fotografo – dal titolo Trittico Pina Bausch.

Il 30 giugno 2009 scompare improvvisamente Pina Bausch, genio indiscusso del ‘900. La notizia travolse la sua compagnia – Wuppertal – in quel momento a Spoleto, per presentare al Festival dei Due Mondi la sua ultima creazione, Bamboo blues. La performance andò regolarmente in scena, in una serata di dolorosa e palpabile emozione, nel ricordo della grande artista e venne percepita da pubblico e attori come il suo saluto finale. Gli scatti di Distefano sono il racconto emozionato ed emozionante di questo spettacolo, ma riescono anche a far percepire l’atmosfera irripetibile di quella serata, in cui l’espressività dei danz-attori parlava innanzitutto alla loro maestra e creatrice. La mostra include anche scatti di altri due capolavori di Pina Bausch: Le Sacre du Printemps e Café Muller. L’ingresso è gratuito.

Come di consueto, al termine di ogni spettacolo si terrà un incontro con gli artisti e il pubblico, coordinato dalla direzione artistica del Circuito CLAPS.