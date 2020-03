Caffeine Merate Danza: rinviato al 5 aprile lo spettacolo di apertura

A causa del coronavirus, lo spettacolo previsto sabato è stato posticipato

Confermati tutti gli altri appuntamenti in programma dal 14 marzo al 4 aprile all’auditorium di Merate

MERATE – Posticipato al 5 aprile alle 16.30 in Auditorium lo spettacolo di apertura del festival Caffeine Merate Danza. Originariamente previsto per il 7 marzo, lo spettacolo di circo contemporaneo della compagnia Teatro Necessario è stato rinviato a causa delle restrizioni previste dal decreto ministeriale del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al contenimento della diffusione del coronavirus.

Tutti gli spettacoli e le attività di Caffeine Merate Danza, dal 14 marzo al 4 aprile, con i rispettivi orari, sono confermati. Si tratta di To Pray con la compagnia Deja Donnè in programma il 14 marzo, mentre il 21 marzo andrà in scena ”Omaggio a Pina” della compagnia teatro danza di Artemis. Largo al tango del 28 marzo con i maestri internazionali Bruno Calvo e Natalia Cristofaro mentre il 4 aprile spazio alla compagnia Zappalà Danza e alla sua personale rivisitazione della tragedia shakesperiana per eccellenza con Romeo e Giuletta 1.-1. – la sfocatura dei corpi. Tutti gli spettacoli sono precedenti da eventi e iniziative collaterali.

Per l’articolo completo sul festival leggi qui