Calco, al polo culturale apre la mostra “Dialoghi”

Inaugurazione sabato 14 alle 17 ad Arlate

In mostra fotografi e pittori con una riflessione sull’importanza del dialogo

CALCO – S’intitola “Dialoghi” ed è una mostra sulla riflessione dell’importanza del dialogo. Verrà inaugurata sabato alle 17 al polo culturale di Arlate (ex scuole elementari) l’esposizione proposta dal movimento artistico Spirale di luce per porre l’accento sul dialogo come comunicazione reale e concreta fra le persone, lontana perciò dalle derive a cui spesso può portare l’abuso dei social.

Diversi gli artisti in mostra, ognuno dei quali “dialoga” con opere, stili e tecniche diverse. Wally Bonafè, Silvana Canobbio, Amalia Caracciolo, Carla Erizzo, Katalin Kollar e Nino Carè i loro nomi, in un intreccio di pittura e fotografie. Al vernissage della collettiva sarà presente il critico d’arte Octavio Fiorenza. Al suo fianco il sindaco Stefano Motta, il consigliere delegato alla cultura Maria Suraci, il presidente del Movimento artistico Spirale di Luce Wally Bonafè e i componenti del Kleeblaserquartett formato da Francesco Massa, Francesca Romano, Francesco Ruscone e Luca Scappagnini.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 settembre. Ecco gli orari: da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sabato dalle 16.30 alle 19.30 e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.