Calco: al via la 2^ edizione del Festival CulturArte

Apertura sabato 4 ottobre con l’inaugurazione di una mostra della seconda edizione del Festival CulturArte

La manifestazione sta suscitando interesse e registrando la partecipazione delle associazioni del paese

CALCO – Al via oggi, sabato 4 ottobre, la seconda edizione di CulturArte, il festival promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare dal punto di vista culturale il territorio coinvolgendo le associazioni del paese.

Ad aprire il ricco programma di proposte l’inaugurazione della mostra “L’Adda il fiume nascosto” con le splendide fotografie eseguite in foro stenopeico da Rosandro Cattaneo. Allestita al polo culturale dell’ex scuole di Arlate, l’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 12 ottobre nei seguenti orari: da lunedì al sabato 15 – 18, domenica 10 -12, 15 – 17. L’ingresso è liberto. Il vernissage della mostra è stato impreziosito dagli intermezzi poetici a cura di Gianfranco Scotti e da quelli musicali affidati al gruppo folclorico firlinfue La Brianzola.

CulturArte continuerà con altre mostre artistiche, momenti musicali, letture e appuntamenti poetici. “Avevamo lanciato il festival l’anno scorso con l’idea di non spezzettare più gli eventi, ma creare un filo unico di promozione culturale” ha precisato il sindaco Stefano Motta rimarcando il valore aggiunto di avere a disposizione le sale del polo culurale ben attrezzate e ben gestite dall’associazione ArteLab per ospitare le mostre. Il primo cittadino ha poi passato la parola all’assessora alla Cultura Maria Suraci che ha espresso soddisfazione per un “festival giovane, ma già molto rodato grazie alla crescente collaborazione tra le associazioni del paese”.

Tra queste ha voluto esserci anche il Cai di Calco: “E’ un modo per mostrare di essere radicati al nostro paese pur essendo un’associazione che, per via delle proposte e delle attività in programma, ha iscritti anche da fuori paese arrivando a contare oltre 600 tesserati” ha precisato il vice presidente Walter Corno, invitando all’incontro in calendario il 16 ottobre.In programma il concerto pr voce recitante e pianoforte “Tra la vita e la vetta” storie di soccorso alpino con Natalia Ratti.

A impreziosire l’offerta di CulturArte le due letture divulgative sulla Divina Commedia con l’esperta Claudia Crevenna il 23 e il 30 ottobre, l’incontro con Gianfranco Scotti dedicato alla poesia “lingera” il 9 ottobre.

I curatori delle mostre Fernando Massironi e Luca Nava hanno posto l’accento poi sull’esposizione dedicata a Riccardo Brambilla e al figlio Alberto, calchesi doc e testimonianze vibranti del vissuto e della sensibilità artistica della metà dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento. La mostra a loro dedicata verrà inaugurata il 18 ottobre.

Infine venerdì 14 novembre si terrà “Restiamo umani”, testimonianza di Egidia Beretta, mamma dell’arrivista giornalista e scrittore Vittorio Arrigoni ucciso a Gaza il 15 febbraio 2011.

Il Festival si fregerà di una componente musicale con quattro concerti, uno ospitato a Villa Calchi e gli altri nella chiesa parrocchiale, realizzati grazie alla collaborazione con Romualdo Massironi e il circolo culturale don Borghi.

