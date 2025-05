Calolzio. Il Premiato Corpo Musicale “Donizetti” pronto per il Giubileo delle Bande

Il gruppo guidato dal presidente Autelitano sarà a Roma i prossimi 10 e 11 maggio

“Dopo la partecipazione al Giubileo degli anni 1991 e 2000, non mancheremo nemmeno questa volta”

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti” di Calolziocorte si sta preparando in vista della partecipazione a Roma, il 10-11 maggio, al Giubileo delle Bande e dello Spettacolo popolare, che richiamerà per l’evento gruppi da tutt’Italia. Un appuntamento nel calendario dei “Grandi eventi” al quale sono chiamati a partecipare (come si legge nell’invito) “insieme ai loro famigliari, tutti gli appartenenti alle bande militari, istituzionali, amatoriali, folkloristiche, di paese, sportive, scolastiche e dei college, nonché tutte le categorie afferenti allo Spettacolo popolare”.

“La Banda Donizetti non mancherà neanche in questa occasione all’appuntamento, dopo la partecipazione al Giubileo dell’Anno 2000, presente l’allora Vescovo di Bergamo mons. Roberto Amadei, e in precedenza nel 1991, partecipando in Piazza San Pietro e all’udienza in Sala Nervi con il compianto Arciprete di Calolzio mons. Giacomo Locatelli, e suonando il brano “Madonna di Czestochowa” per Papa Giovanni Paolo II” ha ricordato il presidente Paolo Autelitano.

La partenza è prevista all’alba di venerdì per poter avere del tempo libero e essere pronti per l’esibizione di sabato nella piazza che sarà indicata dagli organizzatori, il rientro nella serata di domenica 11. Per il viaggio, che è curato dall’agenzia “Olginatese Viaggi”, vi sono ancora dei posti liberi, se vi fossero persone interessate a partecipare. Il programma, oltre alle visite individuali che sono libere, prevede la possibilità del Pellegrinaggio alla Porta Santa sabato 10 dalle 14 alle 17; le esibizioni musicali sono previste tra le 16 e le 17, mentre domenica la S. Messa in Piazza S. Pietro alle 10.30.