Calolzio. Per Natale presepi di carta al Lavello e mercatino

Due iniziative proposte dal Centro Culturale ‘Il Lavello’

L’esposizione sarà dedicata all’artista Francesco Londonio. Presente anche una rivisitazione del ‘Presepio Bergamasco’

CALOLZIO – Il Natale è già entrato nel vivo con l’arrivo a Calolzio del Mercatino di Natale al Monastero del Lavello, a cui seguirà la Mostra dei presepi di ‘Carta’, entrambi organizzati dal Centro Culturale ‘Il Lavello’. Il primo vedrà come di consueto in esposizione oggetti realizzati da amici e soci che, con passione e abilità, creano manufatti seguendo la logica del pezzo originale e unico. Attivo sin dai primi anni ’90, il mercatino ha permesso di raccogliere fondi in un primo momento per contribuire al restauro degli arredi nella Chiesa di Foppenico e al recupero di vani nel Monastero, dopodiché ha dato modo di realizzare eventi e attività inserite nel tessuto culturale della Valle San Martino, particolarmente legate alla storia del Lavello.

È diventato così un appuntamento che si è arricchito con la ‘riscoperta’ dei Presepi di Carta, preparati inizialmente come laboratorio per i bambini, fino ad arrivare a risaltare artisti che si sono dedicati a questa arte dipingendo presepi unici, davvero ricchi di personaggi spesso inusuali. Quest’anno la decisione di dedicare l’esposizione a Francesco Londonio, artista di nicchia di cui ricorreranno i trecento anni dalla nascita il prossimo anno: da qui la scelta dell’associazione di dedicargli la riproduzione che sarà esposta all’interno della Chiesa Santa Marta del Lavello.

60 le figura a comporlo, di cui una trentina di effettiva mano certa dell’artista, mentre le altre, secondo gli studi degli esperti, appaiono realizzate da collaboratori di bottega. L’altezza originale delle figure varia da 30 a 50 cm circa, e saranno tutte restaurate con l’aggiunta di qualche personaggio in più per favorire la visione dell’opera.

Riproposta anche una rivisitazione del ‘Presepio Bergamasco‘, che sarà collocato in esterna sotto i portici della chiesa. Le figure originali sono acquerelli dipinti da Claudio Mattei, presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di Ponte San Pietro, con qualche nostra variazione. È un presepio contemporaneo con personaggi ‘casalinghi’, come si vedevano nei primi decenni del ‘900 ad eccezione della Madonna con Gesù Bambino che

abbiamo preferito nella visione classica e, data la collocazione in esterno, i personaggi sono stati riprodotti con un’altezza media di 40 cm.

Il mercatino, cominciato questo week-end, si terrà anche il prossimo fine settimana, sabato 10 dalle 14.30 alle 18 e domenica 11 dalle 10 alle 18. L’esposizione dei presepi avrà lugo invece dal 18 dicembre al 29 gennaio 2023.