Calolzio presenta gli eventi di Natale, un ricco calendario per stare insieme

Tra le proposte la camminata Corri Babbo Corri e il tradizionale Corteo Storico

Fondamentale l’impegno dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco con il sostegno di sponsor e aziende

CALOLZIOCORTE – Calolziocorte è pronto a entrare in clima natalizio. E’ stato presentato oggi il ricco calendario di eventi che accompagnerà i cittadini durante le festività. Si comincia già sabato 25 novembre alle 18 con l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Veneto e l’accensione delle luminarie.

“Sono molto entusiasta della sinergia che si è creata tra l’amministrazione, i commercianti e gli sponsor, una collaborazione che ci ha permesso di approntare un calendario di eventi senza spese per l’amministrazione – ha sottolineato l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi -. In piazza abbiamo già allestito il grande albero di Natale, a breve sarà pronta la pista di pattinaggio e l’atmosfera sarà ancora più bella grazie alle luminarie”.

Grazie ai commercianti torna anche la tradizionale lotteria, mentre sul fronte eventi si entrerà nel vivo con il week-end dell’Immacolata: “L’8 dicembre in piazza Regazzoni torna ‘Aspettando il Natale’ con i mercatini delle scuole calolziesi, bancarelle degli hobbisti e gli Alpini con caldarroste e vin brulè – ha spiegato la presidente della Pro Loco Simona Bonacina -. Ci sarà anche un gazebo della Pro Loco per la vendita di piantine aromatiche e sarà possibile iscriversi alla camminata dei Babbo Natale”.

Il 9 dicembre, e per tutti gli altri i sabati di dicembre, un trenino di Natale girerà per le vie della città con partenza in via F.lli Calvi, davanti alla sede della Pro Loco (è richiesta un’offerta solo per gli adulti) Per tutti i sabati di dicembre a partire dal 9 sarà allestito un gazebo per la vendita di vin brulè, thè, cioccolata e piantine aromatiche.

Il 10 dicembre torna “Corri Babbo Corri…” la camminata benefica dei Babbi Natale giunta alla 5^ edizione. Partenza alle ore 10 da via De Amicis (frazione Pascolo) davanti al Centro Diurno Disabili Rugiada, a cui verrà devoluto tutto il ricavato della manifestazione. La camminata, come da tradizione, attraverserà le vie della città e passerà davanti alla Rsa Casa Madonna della Fiducia per un saluto ai nonni di Calolzio.

Torna anche il concorso “Città di Luci a Calolziocorte” che premierà i cittadini che realizzeranno gli addobbi più belli per le loro case. Le iscrizioni si apriranno l’8 dicembre presso il gazebo Pro Loco e si chiuderanno alle ore 12 del 15 dicembre (regolamento sulla pagina Facebook della Pro Loco di Calolzio). La premiazione sarà il 6 gennaio.

Il 20 dicembre, invece, appuntamento musicale con il concerto di Natale presso il santuario di Santa Maria del Lavello con il Coro Aldeia (ore 21). Un concerto che segue un altro interessante appuntamento musicale, il Concerto a Lume di Candela del 2 dicembre prossimo.

Il tradizionale Corteo Storico della Valle San Martino chiuderà le feste, come da tradizione, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. L’evento come al solito nasce dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Pro Loco, Parrocchia di Calolzio e Unità Pastorale.

“Si rinnova anche la collaborazione con l’associazione Amici di Pedro per l’iniziativa ‘Caro Babbo Natale, quest’anno il mio giocattolo lo regalo a chi ne ha più bisogno’ – ha concluso l’assessore Cristina Valsecchi -. Fino al 20 dicembre si raccolgono giocattoli nuovi o usati in buone condizioni (esclusi peluches). Babbo Natale li regalerà ai bambini più bisognosi di Calolziocorte. Punti di raccolta: biblioteca comunale 0341643820, assessore Cristina Valsecchi 3332802742″.

“Tutte queste iniziative nascono da persone che hanno a cuore il proprio territorio, perciò il mio grazie va a tutti coloro che in vario modo si sono dati da fare per offrire ai cittadini questo bel calendario di eventi”.