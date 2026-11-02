35^ rassegna culturale Estate di San Martino, ecco i primi appuntamenti

Dal 7 al 29 novembre un fitto calendario di iniziative
Dall’archeologia industriale all’astronomia, dal turismo lento alla musica e alle tradizioni enogastronomiche
CALOLZIOCORTE – Dal 7 al 29 novembre, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino presenta un fitto calendario di iniziative che spaziano dall’archeologia industriale all’astronomia, dal turismo lento alla musica e alle tradizioni enogastronomiche.
Torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio: la 35^ edizione della rassegna Estate di San Martino, un’ampia proposta promossa dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino | Ecomuseo Val San Martino per valorizzare le tradizioni locali, l’ambiente e il patrimonio storico-culturale attraverso la formula del turismo lento.
Le attività sono promosse in collaborazione con: Parrocchia di San Martino Vescovo in Calolzio, Comune di Calolziocorte e Pro Loco di Calolziocorte. Di seguito proponiamo le locandine dei primi tre appuntamenti della rassegna che si svolgeranno nel prossimo fine settimana.
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